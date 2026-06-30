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Мир театра

«И жизнь, и слёзы, и любовь!»: музыкально-литературный вечер в театре «Мастерская «12»

By: T2

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В театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» в рамка фестиваля «Атлас театральной России» состоялся музыкально-литературный вечер «И жизнь, и слёзы, и любовь!» — встреча, где великое русское слово обрело новое звучание в сопровождении академической музыки.

театр мастерская

В конце июня а Основной сцене Народный артист России Сергей Гармаш представил программу, объединившую произведения Александра Куприна, Константина Паустовского и поэзию Саши Чёрного. Благодаря неповторимой актерской манере, тонкому психологизму и узнаваемому голосу каждое произведение превращалось в отдельную историю, проживаемую вместе со зрительным залом.

Особую атмосферу вечера создал струнный ансамбль «Дива-квартет» Донецкой государственной академической филармонии. Музыка не сопровождала литературное действие, а становилась его полноправным участником, раскрывая новые смыслы и усиливая эмоциональное звучание каждого произведения.

театр мастерская

В программе прозвучали сочинения Петра Чайковского, Александра Глазунова, Дмитрия Шостаковича, Альфреда Шнитке, Георгия Свиридова, Карла Нильсена, Бенедетто Марчелло, Белы Бартока, Иосифа Ахрона и Витторио Монти — музыкальное путешествие, в котором каждая композиция становилась продолжением литературного повествования.

В постановке также приняли участие актеры Мастерской «12» Никиты Михалкова — Александра Титова, Софья Куцерубова, София Сучкова, Сергей Атрощенко, Владимир Кочетков и Владислав Хитрик. Их яркие сценические работы стали важной частью художественного замысла, органично дополнив литературно-музыкальное действие и придав ему особую глубину и эмоциональную многогранность.

театр мастерская

Эти два вечера стали настоящим разговором о самом главном — о человеческих чувствах, памяти, любви и жизни. Именно такие встречи напоминают, что настоящее искусство не знает границ времени и продолжает объединять людей силой слова и музыки.

Фото: пресс-служба Театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

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