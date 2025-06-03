Ида Галич снова озвучила маму во второй части «Финника»

Об этом актриса и телеведущая сообщила 2 июня в своих социальных сетях.

«Вернуться к этой роли — как вернуться домой. Это теплая, волшебная история, полная веселья и невероятных приключений. Приходите всей семьей!.. Обещаю: будет по-доброму весело!», – поделилась Ида Галич.

Новая глава в жизни Финника и его команды развернется спустя год после событий первой части, когда герои успешно предотвратили угрозу, нависшую над Бергом. Жизнь своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Но из-за своей оплошности Финник теряет невидимость и, теперь, мир домовых оказывается под угрозой. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно вернуть Финнику невидимость.

Поклонники проекта наверняка помнят то, что мама и папа Кристины – актеры, которые снимаются в популярном сериале. Во второй части истории родители уже успели завоевать любовь зрителей и продолжают покорять киноолимп. Но, несмотря на сверхзанятость, они поддерживают дочь, которой предстоит пережить все сложности подросткового периода. Зрителей ждет более 30 новых локаций, появление новых домовых и большое приключение.