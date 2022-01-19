«Идентификация» возвращается в Берлин

На 72-м Берлинском кинофестивале в рамках Европейского кинорынка состоится премьера двух эпизодов сериала «Идентификация» режиссера Владлены Санду с Леной Трониной, Романом Васильевым и Олегом Васильковым в главных ролях. Секция Berlinale Series Market Selects проводится во второй раз и снова в отбор попал единственным от России проект 1-2-3 Production.

В центре сюжета героиня Лены Трониной, Валерия, — сирота, которая живет и работает на вещевом рынке. Девушка принимаем ислам и выходит замуж за Амана, младшего брата своего женатого работодателя Бакира, который ее домогается. Во время свадьбы Бакира убивают, а Валерия становится главной подозреваемой в убийстве. Уже в СИЗО выясняется, что она – не та, за кого себя выдает. Но значит ли это, что она виновна в убийстве?

«Идентификация» рассказывает о внешне хрупкой героине с мощным внутренним стержнем, которая вынуждена бороться за свою жизнь и счастье в окружении киргизской диаспоры, криминальных личностей и полицейских чинов. Этот манифест сильной женщины создан преимущественно женской командой: помимо Владлены Санду и Лены Трониной, в работе над картиной принимали участие оператор-постановщик Вероника Тырон, художник-постановщик Маруся Парфенова-Чухрай и Дарья Литвинова. В сериале также приняли участие певец Курал Чокоев и Анвар Осмоналиев.

«Для меня большая честь и радость, спустя два года вернуться в Берлин и снова показать “Идентификацию”, — отмечает режиссер, креативный продюсер и со-автор сценария Владлена Санду. — После того, как нам пришлось почти на 1,5 года приостановить съемочный процесс из-за пандемии и карантина, в какой-то момент было странно даже мечтать вновь оказаться на крупнейшем фестивале мира. Но вот мы завершили съемки и виртуально (из-за пандемии) возвращаемся с премьерой уже двух эпизодов в Берлин, с чем я поздравляю большую команду проекта».

«Идентификация» — проект производства студии 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова уже неоднократно участвовал в крупных международных смотрах. Так, мировая премьера пилотной серии состоялась в рамках конкурсной программы Series Mania во французском Лилле в 2019 году. Также пилот был представлен в конкурсной программе на Geneva International Film festval в Швейцарии, на Берлинском и Московском кинофестивалях и фестивале дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Проект был хорошо принят российской и международной прессой, но стал одной из первых «жертв» карантина — съемки пришлось остановить больше чем на год. В 2021 году вся съемочная группа смогла вернуться к процессу, а первая серия вошла в новую секцию «Сериалов» на фестивале «Кинотавр».

«Бесконечно рада, что “Идентификацию” покажут в Берлине, обожаю этот город и фестиваль. Проект очень дорог мне. За время создания все участники стали близки, нам действительно хотелось сделать что-то классное. Не могу дождаться момента, когда мы разделим просмотр со зрителем», – говорит исполнительница главной роли, актриса Лена Тронина.

В России сериал выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER зимой 2022 года.

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