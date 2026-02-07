Иэн МакКеллен вернётся в роли Гэндальфа в новом фильме саги «Властелин колец»

Легендарный актер Иэн МакКеллен официально подтвердил свое участие в новом фильме «Властелин колец: Охота на Голлума». Об этом он заявил в эфире «The Late Show with Stephen Colbert».

МакКеллен вновь облачится в мантию, наденет знаменитую остроконечную шляпу и грим мудрого волшебника. Съемки картины начнутся уже в июле в Новой Зеландии, что актер, пошутив, назвал «не самой приятной перспективой» из-за зимней погоды.

Фильм «Охота на Голлума», режиссером и исполнителем главной роли которого выступит Энди Серкис, расскажет о событиях, произошедших в 17-летний период между уходом Бильбо из Шира и формированием Братства Кольца. Помимо МакКеллена, по слухам, в проект могут вернуться Илайджа Вуд (Фродо) и Вигго Мортенсен (Арагорн).

Премьера фильма запланирована на конец 2027 года.

По материлам зарубежных СМИ