Игорь Бутман и Владимир Машков – новые «Легенды Тавриды»

22 декабря в Москве определились новые лауреаты премии «Легенды Тавриды». Ими стали саксофонист и продюсер Игорь Бутман, а также актер и режиссер Владимир Машков. Церемония вручения впервые прошла на катке – в саду «Эрмитаж».
На один вечер московский сад «Эрмитаж» превратился в зимнюю «Тавриду», где на одной площадке собрались эксперты, резиденты, организаторы и партнеры арт-кластера. Идея встретиться на катке, в атмосфере дружбы и семейного тепла, характерной для «Тавриды», принадлежит молодому поколению творцов. Их инициативу поддержали и старшие представители сообщества.
Сергей Кириенко
Официальная часть церемонии началась со слов Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко: «Легенды Тавриды» – абсолютно уникальная премия, аналогов которой нет. Вручаемая не за личные достижения, а за способность передать свои талант, опыт, успехи и ошибки следующему поколению. Это единственный способ их сохранить, потому что человеческая жизнь, к сожалению, конечна, но возможность передать то, во что ты веришь и чему посвятил всю свою жизнь, следующему поколению – это форма бессмертия. Для людей, которые выбрали своим призванием творчество, должны быть в примерах настоящие герои, глядя на которых можно задать себе вопрос: «Если у них получилось, то почему у меня не получится?» – отметил Сергей Владиленович.
«Легенды Тавриды» – премия-признание, которую учредили молодые деятели культуры и искусства – участники проектов арт-кластера «Таврида» – для своих наставников и учителей. Эта премия – единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодёжь страны и таким образом выражает благодарность и признание выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональный рост и самореализацию молодых творцов. Премия проходит уже в третий раз. Победителей традиционно определяли резиденты и мастера арт-кластера путем закрытого голосования.
«Премия «Легенды Тавриды» демонстрирует доброжелательное отношение между разными поколениями, подчеркивая их плотную взаимосвязь. Эта концепция станет ключевой и в работе Университета креативных индустрий, который совсем скоро откроет свои двери для слушателей. К слову, будущий год объявлен Годом педагога и наставника, и мы с нашими наставниками и по совместительству Легендами уже занимаемся подготовкой авторских программ в Университете, чтобы просвещать и укреплять нашу национальную культуру», – говорит руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
Игорь Бутман
Лауреатами премии в 2022 году стали Игорь Бутман – саксофонист, продюсер, президент Igor Butman Music Group, народный артист России; Владимир Машков – актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России. На протяжении нескольких лет деятели активно принимают участие в культурных и образовательных проектах «Тавриды», регулярно приезжают на площадку арт-кластера в Крым, где выступают с лекциями и лично проводят мастер-классы для молодых творцов. В Университете креативных индустрий, который находится в финальной стадии строительства, «Легенды» выступят в роли кураторов и наставников профильных направлений.
«Таврида» наглядно показывает, что у нас в стране живут самые замечательные люди. От молодёжи идёт невероятная энергия и заряд творчества. Ежегодно молодые люди приезжают на «Тавриду» вдохновлённые и полные желания играть, собирать ансамбли, создавать свою музыку. Искусство объединяет, дает нам веру в то, что мы живем ради будущего поколения, и мы должны сделать так, чтобы те, кто придет нам на смену, сделали все еще лучше», – сказал в своей благодарственной речи Игорь Бутман.
«Таврида» даёт уникальные возможности для совместного сотрудничества больших мастеров и начинающего поколения. Я хочу поблагодарить всех организаторов за создание такого необыкновенного пространства и пожелать всем резидентам «Тавриды» успеха, таланта, энтузиазма и страстного движения к своей мечте без потерь», – произнес с ледовой сцены Владимир Машков.
Владимир Машков
Лауреатам премии была вручена памятная статуэтка, идею которой разработали резиденты и эксперты арт-кластера, вдохновляясь самым известным арт-объектом на площадке «Тавриды» в Крыму – скульптурой «Человек, смотрящий в море», символизирующей бесконечный творческий поиск.
За торжественной частью церемонии последовала праздничная шоу-программа от резидентов арт-кластера «Таврида». А затем все желающие смогли выйти на лед и покататься на коньках.
Впервые торжественная церемония вручения премии «Легенды Тавриды» прошла в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ Moscow» в Московском Театре Олега Табакова. Победителями первой премии стали дирижер, лауреат премии «Грэмми» Юрий Башмет; композитор, народный артист РФ, продюсер и пианист Игорь Крутой; кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ Никита Михалков; педагог, наставник, мэтр, народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Олег Табаков, удостоенный премии посмертно.
В 2021 году вручение премии прошло в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в рамках недели «Таврида.АРТ» в Москве. Лауреаты – телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Также посмертно премии удостоен кинорежиссер Владимир Меньшов.
В честь «Легенд Тавриды» появилась традиция открывать именные звезды на арт-объекте «Маяк» и закладывать там капсулы с посланиями мэтров будущим поколениям.
Премия «Легенды Тавриды» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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