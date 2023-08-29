Игорь Бутман примет участие в творческой встрече команды фильма «Джаз 100»

В Большом зале Центрального Дома кинематографистов 30 августа состоится специальный показ документального фильма «Джаз 100» Александра Брынцева, посвященного 100-летию российского джаза. В рамках показа состоится творческая встреча со съемочной группой и музыкантами-участниками фильма, включая культового джазового музыканта, народного артиста РФ Игоря Бутмана.

«Мы участвуем в кинофестивале – представим нашу картину “Джаз 100”, посвященную истории российского джаза. Она началась 1 октября 1922 года, когда в России прошёл первый джазовый концерт. Это фильм про то, как можно добиваться успеха, что нужно для того, чтобы жить, поэтому он подходит для фестиваля под названием “Будем жить”», – пояснил Бутман на церемонии открытия киносмотра.

Джаз в России прошёл сложный путь, его истории уже сто лет. Фильм перечислит её ключевые события устами самих музыкантов, а также представит интересные факты, ранее неизвестные широкому зрителю.

Героями киноленты помимо Игоря Бутмана стали Уинтон Марсалис, Владимир Фейертаг, Давид Голощекин, Лариса Долина, Евгений Миронов, Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Аня Чиповская, Кирилл Мошков.

Гости проведут вечер в непринужденной обстановке: создать атмосферу приглашены музыканты оркестра Биг-бэнд ГБПОУ г. Москвы «Академия джаза» Игоря Бутмана. Это молодёжный коллектив, в состав которого студенты таких выдающихся педагогов, как Павел Овчинников, Жанна Ильмер, Евгений Лебедев, Антон Ревнюк, Эдуард Зизак, Максим Шибин и др. Руководитель оркестра – Денис Мельников, саксофонист, аранжировщик и педагог, ученик знаменитого Дмитрия Мосьпана.

За три года своего существования оркестр стал лауреатом всероссийских и международных конкурсов Gnesin-Jazz-Instr, «Детский триумф джаза», «Видный джаз», Lanote Jazz Competition, «Рояль в джазе» и т.д.

В 2023 году биг-бэнд стал лауреатом первой степени на конкурсе грантов мэра Москвы (в сфере культуры и искусства).

После показа состоится обсуждение фильма с авторами.

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