Игорь Чапурин: В Академии «Меганом» мы воспитаем новое потрясающе сильное поколение российских дизайнеров

27 мая на открытии Академии творческих индустрий «Меганом» с молодыми творцами, будущими слушателями образовательных программ Академии, пообщался российский дизайнер, модельер, заслуженный художник Российской Федерации Игорь Чапурин.

В рамках открытия Академии «Меганом» с участниками встретился дизайнер Игорь Чапурин. Модельер восхитился тем, как быстро возвели круглогодичный образовательный центр, который уже совсем скоро откроет своих для первых слушателей.

«У меня очень любопытное, красивое ощущение от Академии. Год назад я был здесь – это был сплошной бетон, но все пространства я полюбил еще тогда, пожелал добра и сил всем строителям и всей команде, которая возводила Академию. Сейчас я вижу, что мы молодцы и умеем делать четко, быстро, с толком и для пользы!», – поделился Игорь Чапурин.

Дизайнер рассказал, что будет рад делиться опытом, накопленным за многие годы работы в индустрии моды, и предавать огранке талант молодых российских художников и дизайнеров. Игорь Чапурин так же отметил, что и юным дизайнерам, и опытным резидентам фэшн-индустрии важно оставаться современными и даже опережать время, «прогнозируя красоту» на несколько лет вперед,

«Я желаю нашим молодым и уже состоявшимся брендам не забывать то, что мы созидаем будущее, и в этом должны быть на высоте. Дизайнерам в первую очередь необходимо помнить свою миссию – они делают мир для других людей лучше и краше. Здесь, в Академии, мы воспитаем новое поколение, и, поверьте, оно будет потрясающе сильным!» – завершил свою речь именитый модельер.

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