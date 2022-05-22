Игорь Крутой поздравил студентов Академии с окончанием учебного года

В Академии Игоря Крутого прошли сразу два торжественных события: встреча с партнерами Академии из девяти городов России, а также вручение сертификатов об успешном прохождении учебного года студентам московского филиала.

На съезд партнеров приехали более 150 детей и взрослых, которые занимаются и преподают в филиалах Академии Игоря Крутого в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Пушкино, Ярославле, Воронеже, Кемерово, Краснодаре и Казани.

В рамках встречи партнеров прошли мастер-классы с профессиональными педагогами, отчетный концерт, а также паблик-ток с основателем и продюсером Академии Игорем Крутым. Дети задавали ему самые разные вопросы о том, как стать известным и добиться успеха, расспрашивали о творческом пути народного артиста, про его кумиров, интересовались есть ли у него фавориты среди тиктокеров, какую он музыку слушает. Также поинтересовались о самом счастливом моменте в его жизни, на что Игорь Яковлевич ответил: «У меня в жизни очень много таких моментов. Вы видите перед собой счастливого человека. Для меня счастливый момент, во-первых, когда я родился, во-вторых, когда родились мои дети. Каждый миг, когда я видел своего ребёнка — это было огромное счастье. Счастливый момент, когда я впервые по радио услышал свою песню. Потом были «Песня года», «Песня-87». Саша Серов спел мою песню «Мадонна», — и вдруг вся страна полюбила её и для меня этот момент стал одним из самых ярких. Счастлив был, когда Алла Пугачева впервые спела мою песню «Любовь, похожая на сон». И, в конце концов, это не момент, не миг, но — на сегодняшний день моей маме пошёл 89 год, и она посещает все мои концерты, все мои проекты – это тоже огромное счастье. Можно вспомнить еще много подобных моментов. Хочу сказать, каждый человек заслуживает счастья, и я вам его желаю».

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