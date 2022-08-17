Игорь Матвиенко объявил о старте Ежегодного международного конкурса авторов русской песни «АВТОРА!»

16 августа продюсер Игорь Матвиенко на фестивале «Таврида.АРТ» объявил об открытии Ежегодного международного конкурса авторов русской песни «АВТОРА!».

— Сегодня здесь, на фестивале «Таврида.АРТ», в этой творческой атмосфере мы объявляем о старте Ежегодного международного конкурса авторов русской песни «АВТОРА!». Подобных конкурсов на нашей эстраде еще не было. Мы ждем авторов песен на русском языке из любого уголка нашей страны и даже из-за границы. Самые лучшие песни по итогам конкурса споют звезды, а авторы получат всестороннюю поддержку. Россия ждет новые имена и новые хиты! Приходите, участвуйте и побеждайте, — сказал автор идеи конкурса Игорь Матвиенко

Цель конкурса «АВТОРА» — открыть новые имена среди огромного количества талантливых авторов, имена людей из разных стран, способных создать новые произведения на русском языке, которые войдут в «золотой фонд» российской песенной культуры.

— Примерно с начала девяностых годов на нашей эстраде шаг за шагом утрачивались значимость и узнаваемость автора песен. Если раньше, к примеру, вовремя теле- или радиоэфира дикторы объявляли и авторов, и композиторов, то сегодня для того, чтобы узнать, кто написал слова или музыку даже популярной песни, нужно приложить немалые усилия, а это, в том числе отражается и на гонорарах авторов. Мы решили все это исправить. Автор из любого уголка нашей страны и из-за рубежа, с помощью нашего конкурса может добиться того, что его песню споет звезда эстрады и его имя станет известным широкой аудитории, — отмечает продюсер.

Конкурс станет своеобразным трамплином для новых авторов в отечественный шоу-бизнес, а международный статус поможет продвигать песни на русском языке за пределами России. Подобных конкурсов на нашей эстраде еще не было.

Проект поддержали многие исполнители и авторы, в том числе Николай Расторгуев, Александр Шаганов, Хабиб, Виктория Дайнеко, Shaman, группы «Корни», «Фабрика», «Город 312», записавшие видеообращения к будущим конкурсантам.

К участию в конкурсе приглашаются композиторы и авторы слов, люди абсолютно любого возраста, пишущие в разных жанрах, которых объединяет одно – желание, чтобы именно их песни пели всей страной! На конкурс принимаются произведения готовой песенной формы (музыка и стихи). При этом не нужно обладать выдающимися вокальными способностями, экспертный совет и жюри будут оценивать именно саму композицию.

Подать заявку можно будет с 24 августа по 15 октября на официальном сайте проекта.

В конкурсе могут участвовать как авторы из России, так и авторы, проживающие в других странах. Работы принимаются в любом жанре и направлении. Конкурсанты должны подчеркнуть национальное своеобразие нашей музыкальной культуры, показать современное прочтение авторской песни, продемонстрировать актуальные темы, которые волнуют молодое поколение.

Обязательных условий всего два: стихи на русском языке, а сама песня должна быть уникальной, ранее не исполнявшейся и не размещенной на платформах.

Лучшие песни, отобранные профессиональным жюри, в состав которого входят авторы популярных песен, известные исполнители и продюсеры, будут аранжированы и спродюсированы лучшими музыкальными продюсерами страны, войдут в репертуар популярных артистов. Песни-лауреаты получат поддержку и продвижение в эфире радиостанций, телеканалов и на интернет-платформах. У авторов-победителей конкурса появится шанс заключения договора как со звёздами эстрады, так и профессиональными музыкальными компаниями, занимающимися продвижением авторов.

Конкурс «АВТОРА!» проводится в несколько этапов в течение года. Проект освещается в крупнейшей социальной сети — ВКонтакте. Финальный концерт будет транслироваться в марте 2023 года в сети ВКонтакте и в эфире Первого канала.

Символично то, что конкурс «АВТОРА!», объявленный сегодня на фестивале «Таврида.АРТ» летом следующего года финиширует именно здесь: гала-концертом на «Таврида.АРТ – 2023», где прозвучат все новые песни, ставшие к тому времени уже хитами.

Ежегодный международный конкурс авторов русской песни «АВТОРА!» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Организаторы конкурса: Музыкальная академия Игоря Матвиенко М.А.М.А., Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters.

Контакты для СМИ:

Елена Рожкова

pr@avtora.org

Официальный сайт: https://avtora.org/

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