Игорь Самолёт задаёт образ 14-й ярмарке Cosmoscow

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow неизменно начинает каждый сезон с переосмысления собственного визуального кода. В основе оформления 14-го выпуска вновь лежит творчество победителя программы «Художник года», реализуемой Фондом Cosmoscow, — на этот раз им стал Игорь Самолёт. Концепция, получившая название «От скриншота к отпечатку», продолжает исследование границ между цифровой средой и материальным объектом. Автором визуального стиля выступила дизайн-студия Omsky.

Генеральный директор Cosmoscow Николай Корьков подчёркивает, что для ярмарки создание айдентики — это не просто декорация, а самостоятельное художественное высказывание: «Для каждого выпуска Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow мы переизобретаем наш визуальный язык. Он становится не просто оформлением события, а полноценным художественным высказыванием — продолжением творческой практики «Художника года». Мы не иллюстрируем искусство, мы вступаем с ним в соавторство. Такой подход позволяет не только каждый сезон открывать ярмарку Cosmoscow заново, но и знакомить широкую аудиторию с языком современных художников».

Визуальный язык 14-го выпуска строится вокруг случайного, несовершенного кадра — мгновенного слепка реальности. Если ранние работы Игоря Самолёта были тесно связаны со скриншотами и цифровыми изображениями, то сегодня художник всё чаще использует камеру моментальной печати на чековой ленте, превращая мимолётные эпизоды в осязаемые свидетельства прожитого опыта. Именно этот сдвиг — от экранного пикселя к физическому отпечатку — лёг в основу оформления ярмарки. Фирменный стиль сложился из множества встреч человека с событием, зафиксированных в повседневности.

В студии Omsky поясняют свой замысел: «Нас зацепило, что в последних проектах Игорь Самолёт все чаще использует моментальную фотографию как способ сохранить мимолетные моменты повседневной жизни. Сегодня первое знакомство практически с любым событием происходит через экран телефона, но эти мгновения так же быстро исчезают в бесконечной ленте. Нам захотелось остановить этот момент и собрать небольшой архив первых встреч с Cosmoscow — личных, случайных и очень человеческих».

Информация о ярмарке рождается на экране телефона — в том пространстве, где сегодня сосредоточена большая часть коммуникаций. Однако вместо привычного цифрового файла она превращается в фотографический отпечаток. Таким образом, публичная информация становится частью личного опыта, а виртуальный артефакт обретает материальность. Этот же принцип находит отражение и в цифровых материалах ярмарки, стирая грань между экраном и реальностью.

Отдельным измерением промо-кампании стал обычный камень. В философии Игоря Самолёта он занимает место символа вневременности и абсолютного присутствия. В рамках кампании камень неожиданно вторгается в привычные пространства, нарушая ход событий. Этот визуальный приём превращает зрителя в наблюдателя, фиксирующего, как одно лишь присутствие способно менять ситуацию вокруг. Камень нейтрален, но его невозможно игнорировать. В этом смысле он существует сразу на нескольких уровнях: как объект, как наблюдатель, как художник и как произведение искусства внутри пространства.

Студия Omsky раскрывает и этот образ: «В одном из интервью Игорь Самолет говорит о желании быть камнем или булыжником и существовать рядом с происходящим, наблюдать за ним. Эта мысль легла в основу промо-кампании Cosmoscow 2026. Камень ничего специально не делает. Он просто лежит. Но всё вокруг начинает учитывать его существование. Дверь открывается не до конца. Стул стоит немного иначе. Ящик не может открыться полностью».

Новый фирменный стиль определит облик Cosmoscow как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве — в архитектуре стенда, навигации, полиграфии, на официальном сайте, в социальных сетях, рассылках, цифровом каталоге и других носителях.

Стоит отметить, что разработанный студией Omsky визуальный стиль 13-го выпуска Cosmoscow уже получил высокое международное признание. Айдентика сезона 2025 года, построенная на идее временной фиксации и вдохновлённая работами арт-группы ПРОВМЫЗА, удостоена TDC Prize 2026 — одной из главных наград Tokyo Type Directors Club, а также золотой награды Awards 360 в категории Cultural Branding: Best of the Year (Gold Prize), победы на ADCR Awards в номинации Graphic Communication и золота фестиваля «Среда 2025» в номинации «Ребрендинг / редизайн айдентики».

Игорь Самолет — российский мультидисциплинарный художник, родился в 1984 году в Котласе. Окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «графический дизайн» и Московскую школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Обладатель серебряной медали German Photobook Award (2014), лауреат премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников (2019), финалист премии «Инновация» (2018). Работы художника находятся в собраниях Музея современного искусства «Гараж», Мультимедиа Арт Музея (Москва), Музея Москвы, а также в ряде частных российских коллекций. Избранные персональные выставки: «Архитектура отношений» (коммунальный блок Дома Наркомфина, при участии музея «Гараж», 2025), «Канон» (галерея «сцена/szena», Москва, 2025), «Выбор» (галерея «XL», Москва, 2025), «Солнышко» (Галерея «Виктория», Самара, 2026).