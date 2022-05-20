Игрушечная копия автобуса культового столичного маршрута ушла с молотка за 220 000 рублей

18 мая 2022 года аукционный дом «Литфонд» провел распродажу советских игрушек, среди которых несколько десятков машин и знаменитый автобус, следовавший в начале 20 века от Сокольников до Парка Горького. На торги также были выставлены редкие издания, ретро-фото и другие раритеты советского времени.

Особый интерес у коллекционеров вызвала редчайшая модель Универпрома – механический заводной автобус № 5, который полностью скопирован с реального прототипа, следовавшего по столичному маршруту Сокольники — ЦПКиО им. Горького в 1930-е гг.

Игрушечная копия выпущена трестом «Универпром» на заводе механической игрушки № 8, позднее переименованном в Московский завод Механической игрушки. Раритетный автобус выполнен из металла и резина, имеет съемную крышу и в целом представлен в хорошем состоянии. Ретро-игрушка обладает коллекционной ценностью музейного уровня и покинула аукцион по ставке 220 000 рублей.

За 110 000 рублей ушла с молотка большая редкость — механическая игрушка «Автомобиль М-111» (Ленинградский завод «Северный пресс», 1930-е гг.) с надписью на багажнике: «ИКМП (Исполнительный Комитет Местной Промышленности» „Ленгр. Северный пресс“».

Модель выпущена на заводе с примечательной историей. Так, декретом СНК от 28 июня 1918 года «Невский гвоздильный завод Петра Аристова», основанный в 1896 году и закрытый в марте 1918 года, был национализирован и включён в группу заводов массового производства секции по металлу СНХ Северного района.

После революции завод назывался «Государственный металлоштамповочный завод и хромолитографии по жести „Невгвоздь“», затем еще несколько раз менял название и производство, входил в состав Треста гвоздильных предприятий «Невгвоздь», и только с 1932 года предприятие стало самостоятельным, получив новое имя: «Северный пресс».

Этот игрушечный автомобиль обладает музейной ценностью. А вот настоящей находкой для коллекционеров стал модельный автомобильчик самоуправляемый заводной типа «Schuco» (Таганрог: Завод скобяных изделий, 1953 г.). Игрушка предстала на торгах в упаковке, с ключом, что исключительная редкость.

Журнал «Советская игрушка» в 1936 году писал: «Советские дети скоро получат очень интересную игрушку — заводной автомобиль по типу непадающего автомобиля Шуко…». Финальная цена ретро-автомобильчик составила 42 000 рублей.

Из знаменитого каталога ЛЗМИ на торги попал механический заводной микроавтобус (Ленинградский завод металлоизделий (ЛЗМИ), 1970-е гг.). Игрушка была выставлена с ключом, в красочной заводской упаковке и покинула аукцион по финальной ставке 9 000 рублей.

Трогательный винтаж

Книга Самуила Яковлевича Маршака «Мяч. Стихи», иллюстрированная рисунками известного советского художника Алексея Пахомова (Ленинград, Детгиз, 1934 г.) поднялась в финальной цене более чем в три раза от стартовой ставки. Так, если исходная стоимость за издание была заявлена 20 000 рублей, то покинула книга аукцион за 65 000 рублей.

Алексей Федорович Пахомов (1900-1973 гг.) — советский художник-график, Народный художник СССР, один из самых известных иллюстраторов детской книги. В конце 1920-х начал работу в книжной графике, у своего учителя Владимира Лебедева, ставшего художественным редактором издательства «Детская литература» и привлекшего в него ряд талантливых молодых живописцев. В это время у художника сложился свой собственный, узнаваемый почерк, отличающий десятки проиллюстрированных им книг. Занимал одно из ведущих мест среди художников детской книжной графики Ленинграда 1920-1940-х годов.

Не оставили без внимания ценители и трогательный раритет — елочную ватную игрушку «Полярная почта. Медведь» (Москва, Цех игрушек фабрики «Детская книга», 1930-е гг.).

Высота игрушечного медведя на лыжах составляет 13 см, выполнен он из ваты, папье-маше, картона и ткани. Игрушка попала на аукцион в хорошем состоянии, но без одной лыжной палки. Тем не менее раритет ушел с молотка за 34 000 рублей.

Разобрали участники торгов также и другие ретро-игрушки — например, мечту советских девочек в пластмассовом чемоданчике «Кукольный парикмахер» (СССР, 1970-е гг.) из 15 предметов забрали по ставке 3 800 рублей.

А бывший пределом мечтаний советских ботаников детский микроскоп «Юный биолог» (Новосибирский Приборостроительный завод им. В.И. Ленина, 1970-е гг.) в красочной заводской упаковке с инструкцией продан по цене 3 600 рублей.

За 2 200 рублей выкуплена в ходе аукциона подборка из 2-х детских фотографий с изображением известного мальчика на одной и девочки по имени Тони Гутаковской — на другой (Санкт-Петербург., 1909-1914 гг.).

Оба снимка напечатаны на фирменных бланках. Автором первого был фотограф Владимир Бантеев, который с 1910 года упоминается в справочниках как владелец фотоателье на Васильевском острове.

Вторая фотография сделана Родионом Соболевым — крестьяниным Волоколамского уезда Ошейкинской волости, который в середине 1880-х годов открыл в Петербурге фотоателье в доме Оболенского на углу Пантелеймоновской улицы и Литейного проспекта. На обороте этого снимка имеется дарственная надпись 1909 года от девочки Тони к ее подруге Оле.

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