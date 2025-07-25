«Игры Богов» – новый взгляд на античную мифологию

Композитор Семён Кривенко-Адамов презентовал новый музыкальный альбом, посвященный героям и событиям античной мифологии. Создавая произведения релиза, он вдохновлялся искусством Древней Греции и шедеврами мастеров живописи, среди которых работы Микеланджело, Рафаэля, Рембрандта, Боттичелли, Рубенса и многих других.

«Новый альбом — интуитивное творчество, отражающее идеалы греческой античности. Здесь взор ослепляют белоснежные колонны, блестит на солнце мраморная пыль незавершенной атлетической статуи, откуда-то издалека доносится чувственная музыка… здесь улыбается рожденная в волнах Афродита, парит над облаками Икар, утопает в отчаянье Гера… здесь музыкальные размышления, которые не дают конкретных ответов, а скорее еще больше уводят в пучину неизведанного, но такого прекрасного…», — размышляет композитор.

«Игры Богов» — девятый по счету альбом Семёна Кривенко-Адамова. В своих работах музыкант всё глубже и глубже всматривается в истоки истории, а также обращается к темам, мистики и философии. Каждая последующая работа — не просто набор музыкальных произведений, а вызревшая философская идея, наполненная символизмом и глубиной.