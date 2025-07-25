VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки«Игры Богов» – новый взгляд на античную мифологию

«Игры Богов» – новый взгляд на античную мифологию

editor
By editor
86
Games of the Gods

Композитор Семён Кривенко-Адамов презентовал новый музыкальный альбом, посвященный героям и событиям античной мифологии. Создавая произведения релиза, он вдохновлялся искусством Древней Греции и шедеврами мастеров живописи, среди которых работы Микеланджело, Рафаэля, Рембрандта, Боттичелли, Рубенса и многих других.

«Новый альбом — интуитивное творчество, отражающее идеалы греческой античности. Здесь взор ослепляют белоснежные колонны, блестит на солнце мраморная пыль незавершенной атлетической статуи, откуда-то издалека доносится чувственная музыка… здесь улыбается рожденная в волнах Афродита, парит над облаками Икар, утопает в отчаянье Гера… здесь музыкальные размышления, которые не дают конкретных ответов, а скорее еще больше уводят в пучину неизведанного, но такого прекрасного…», — размышляет композитор.

«Игры Богов» — девятый по счету альбом Семёна Кривенко-Адамова. В своих работах музыкант всё глубже и глубже всматривается в истоки истории, а также обращается к темам, мистики и философии. Каждая последующая работа — не просто набор музыкальных произведений, а вызревшая философская идея, наполненная символизмом и глубиной.

Предыдущая статья
Выставка работ на тему «Три времени года» проходит в открытых студиях «Московских мастерских»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru