Игры кончились: эксклюзивно на START – финальный сезон «Новеньких»

Глеб Калюжный, Анна Демидова, Анар и Кира Медведева в главных ролях, консультации с психологом при написании сценария и преодоление детских травм как основная тема — каким получился новый сезон «Новеньких»? История молодежного сериала на самые актуальные и острые темы завершается — 24 августа эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START выйдут первые эпизоды финального сезона.

В день премьеры будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам, до середины октября. Проект производится компанией «ДОК-Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Премьера проекта состоялась осенью 2020 года. Первые два сезона молодежного сериала были посвящены буллингу в школе и абъюзивным отношениям в семье, третий говорил о взрослении и поиске себя. Четвертый и финальный сезон покажет уже повзрослевших героев, которым пришло время разобраться с детскими травмами.

«Было сложно поставить себя на место моего персонажа, который постепенно взрослеет, становится молодым отцом и переживает свой внутренний кризис, — рассказывает Глеб Калюжный. — Я с огромным теплом и трепетом отношусь к нашей, уже во всю сложившейся, команде, а особенно к режиссеру Оксане Барковской. С Кирой Медведевой тоже было комфортно и приятно работать, она талантливая и целеустремленная. Кира очень подробно разбирала все сцены и когда понимала, что ей нужна помощь, задавала вопросы. Уверен, ее ждет большое будущее в кино, если она, конечно, этого захочет».

Для победительницы шоу «Новые пацанки» Киры Медведевой проект стал дебютом в кино, а самым большим испытанием оказался первый съемочный день. «Боялась, вдруг что-то не получится, не хотелось никого подводить. Обычно я не показываю неуверенность в себе, но сейчас уже могу честно в ней признаться. Больше всего запомнился первый день на съемочной площадке: немного приоткрылась тайна кино, атмосфера на съемках была дружелюбно-рабочая, все поддерживали и никто не злился, если сцену приходилось переснимать, — вспоминает Кира Медведева. — Моя героиня Влада чуть постарше меня и, к сожалению, жизненные обстоятельства довели ее до тюрьмы. Меня тоже могла ждать такая участь в свое время. Можно сказать, что образ Влады — это такая сборная солянка из качеств, которые когда-то были и которые сейчас остаются во мне. Но в героине есть и то, чему мне стоило бы поучиться. А чего ждать от четвертого сезона? Ждите меня».

Более осознанным к четвертому сезону становится и герой Анара. «Мой герой Дима постепенно взрослеет, его проблемы становятся серьезней и требуют соответствующих решений. В этом сезоне будет любопытно сравнить, как справляются с трудными ситуациями разные поколения. У нас и наших родителей наверняка были одни и те же проблемы, но способы их решения немножечко отличались, — говорит Анар. — Не знаю как сказать без спойлеров, но, думаю, новый сезон будет таким же непредсказуемый с точки зрения сюжета и раскрытия персонажей. Зрителей ждет много сюрпризов».

Ранее режиссер Оксана Барковская рассказывала о сериале: «Сейчас мы все очень зациклены на том, как нас в детстве обижали или не обижали, долюбленные мы дети или недолюбленные, какие у нас были мамы, папы, бабушки. Новый сезон будет посвящен детским травмам, которые, к сожалению, есть у каждого. Когда писали сценарий, то консультировались с психологами и с их помощью отобрали 11 основных психологических проблем из детства, которые есть у 95% людей и прошлись по этим ключевым моментам. В итоге придумали необычный прием, как показать травмы каждого героя, но не через традиционные флешбэки».

По сюжету сезона, Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша — ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, они возвращаются в маленький город Юровск, куда их вновь приводят все следы.

Первый сезон проекта занял второе место в рейтинге самых популярных российских сериалов по версии пользователей Кино-Театр.Ru за 2020 год, а также (как позже и второй сезон) был номинирован на Национальной премии в области веб-индустрии как лучший веб-сериал.

Съемки четвертого сезона проходили в Калязине и Твери.

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