«ИИ Будущего» в Москве: Алина Делисс о главном

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера первого в России документального научного киберсериала «ИИ Будущего». Проект, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, уже называют не просто кинопоказом, а поводом для серьёзного разговора о роли технологий в жизни человека. Одной из почётных гостей вечера стала певица, общественный деятель и заслуженная артистка Республики Молдова Алина Делисс.

Четырёхсерийный фильм, снятый режиссёром и продюсером Михаилом Комлевым, рассказывает о передовых российских разработках в сфере искусственного интеллекта, медицины, образования, экологии и кибербезопасности. Съёмочная группа за год объехала десятки научных центров — от Владивостока до Калининграда, а героями ленты стали более ста учёных, инженеров и молодых изобретателей. Проект уже получил международное признание: в апреле 2026 года его показывали в штаб-квартире ООН в Женеве на конференции «Создаем будущее сегодня».

Однако главный посыл сериала выходит далеко за рамки научпопа. Авторы задаются вопросом: где проходит грань между полезным инструментом и всепроникающим алгоритмом, который начинает диктовать человеку его выбор и ценности?

Алина Делисс, посмотревшая картину, поделилась своим впечатлением с журналистами. Она призналась, что фильм вызывает не только гордость за отечественную науку, но и настойчиво напоминает о человеческой ответственности.

«Мы стоим на пороге новой эпохи. Искусственный интеллект уже приходит в медицину, образование, промышленность, государственное управление, культуру — в повседневную жизнь. Это огромные возможности, но одновременно и огромная ответственность. Очень важно, чтобы технологии не начали определять человека, его мировоззрение, его выбор и его ценности. Нельзя допустить, чтобы искусственный интеллект постепенно подменил живое общение, творчество, нравственные ориентиры или принятие важнейших решений. Именно человек должен оставаться главным, а ИИ — лишь инструментом, каким бы совершенным он ни был», — подчеркнула артистка.

По мнению певицы, сегодня критически важно развивать цифровые технологии в связке с гуманитарными знаниями, культурой и образованием. Если общество перестанет задавать нравственные ориентиры и доверит решения бездушным алгоритмам, оно рискует попасть в зависимость от собственных изобретений. «Будущее должно строиться не только на интеллекте машин, но прежде всего на мудрости, ответственности и духовной зрелости человека», — резюмировала Делисс.

Создатели сериала, в свою очередь, надеются, что их работа вдохновит молодёжь на карьеру в науке и инженерии, но при этом напомнит: технологический рывок не должен идти в ущерб человеческому началу. Премьера в «Октябре» стала не просто кинопросмотром, а стартом общественной дискуссии о том, как сохранить баланс в эпоху цифровой трансформации. И слова Алины Делисс — одно из самых ярких высказываний в этом диалоге.