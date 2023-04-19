25-27 апреля 2023 года в Москве (ВДНХ, Школа пекарей, пав. № 40) состоится II Кубок Москвы по хлебопечению.

Организаторы: НП «Российская Гильдия пекарей и кондитеров» (далее – РОСПиК), АНО ДПО «Школа Гильдии пекарей» при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамента образования и науки города Москвы, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве и Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Целью проведения Кубка является популяризация профессии пекаря, обмен опытом между хлебопеками, подготовка команд пекарей для представления интересов России на международных соревнованиях по хлебопечению, повышение профессионального мастерства молодых, поиск наиболее талантливых пекарей, помощь в трудоустройстве.

В настоящее время отрасль испытывает острый дефицит профессиональных кадров, потому проведения профессиональных соревнований такого уровня, направленных на развитие у молодого поколения интереса к профессии пекаря и сохранению лучших традиций хлебопечения как никогда актуально.

На Кубке будут соревноваться в искусстве хлебопечения команды средних специальных и высших образовательных учреждений города Москвы, связанных с пищевой промышленностью и общественным питанием.

По результатам выступления команд будут вручены кубки, дипломы и специальные призы в различных номинациях и памятные подарки.

Вся конкурсная выпечка передается в благотворительный магазин, который работает на площадке для гостей, участников и посетителей ВДНХ. Вырученные средства поступят в один из детских домов города Москвы

Оргкомитет приглашает команды образовательных учреждений к участию в соревнованиях. Регламент соревнований будет выслан по запросу. Заявки направляются в Оргкомитет Кубка.

Оргкомитет:

Бондаренко Юрий Викторович, тел.: +7(495) 755-50-35, bondarenko@rospik.ru;

Ткаченко Валентина Алексеевна, тел.: +7(495) 755-50-38, tkachenko@rospik.ru .

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