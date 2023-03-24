Выставка МИР Охоты и Рыбалки, это новая и молодая выставка, организованная для продвижения и популяризации Активного туризма и здорового образа жизни. Цель выставки - создание новой современной площадки для общения профессионалов, создание арены для развития молодых компаний, предоставление условий для продвижения современных технологий, поддержание и распространение требований к достижению экологического равновесия, сохранения нашей природы и бережного к ней отношения.

C 16 по 19 февраля 2023 года в МВЦ «Крокус Экспо» проходила 1-я Международная выставка «МИР Охоты и Рыбалки» . Выставка стала ярким и своевременным событием для специалистов и любителей охоты, рыбалки и активного отдыха, которым сегодня особенно необходимо профессиональное общение, поиск новых решений для развития и продвижения бизнеса. В выставке приняли участие более 198 экспонентов. За не полных 4 дня на выставке побывало около 12 тысяч гостей, из Москвы, регионов России и за рубежа. В их числе оптовые закупщики, производители, владельцы интернет магазинов, профессиональные охотники, рыбаки и просто любители активного образа жизни.

Посетители выставки приятно и с пользой провели время. Он-лайн каталог участников выставки, предоставил возможность ознакомиться с предложениями участников, тем кто не смог посетить выставку.

По данным организаторов, зафиксировано - 16,98 тыс просмотров он-лайн каталога.

Выставка проводится два раза в год. И предоставляет максимально комфортные условия для участников и посетителей. Лучший современный выставочный комплекс. Привлекательные цены на участие. Поддержка ведущих компаний отрасли. Информационная и рекламная поддержка отраслевых СМИ, ТВ каналов и инфлюэнсеров. Транспортная доступность. Удобная, бесплатная парковка. Гостиница, расположенная в самом выставочном комплексе, предоставляет специальные цены для гостей и участников выставки.

II Международная выставка МИР Охоты и Рыбалки состоится с 24 по 27 августа 2023 года.

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