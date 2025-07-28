ИИ против загадки века: исследование коллекции Нины Молевой

Арттех-компания ArtCollecting, специализирующаяся на технологиях аутентификации произведений искусства, предоставила собственные ресурсы для экспертизы около 100 произведений из коллекции Нины Молевой. Исследование проводилось с использованием специально разработанного алгоритма. За ML отвечала эксперт по культурным ценностям, директор ArtCollecting Марина Надеева в сотрудничестве с разработчиками, ранее занимавшимися внедрением блокчейна в команде ArtCollecting.

Собрание Нины Молевой представляет особый интерес, поскольку сама владелица оценивала его в 2 миллиарда долларов и указала в завещании президента России в качестве наследника. Но главное — перед экспертами впервые в истории оказалась коллекция, происхождение которой окутано тайной. По словам Нины Молевой, супруги художника-нонконформиста Элия Белютина, в их собрании хранятся работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, Ван Дейка, Моне и даже Наталии Гончаровой. Если это правда, речь идет о крупнейшем частном собрании шедевров мирового уровня. Подтверждение подлинности даже части произведений из этой коллекции будет иметь значительные последствия для художественного сообщества.

Теперь у исследователей появился шанс раскрыть тайну. Марина Надеева, эксперт по культурным ценностям, провела экспертизу части коллекции с помощью инновационного ИИ арттех-компании ArtCollecting, который использовался наряду с традиционными методами изучения искусства: сравнительного анализа, сталистического анализа, технико-технологической экспертизы. Для исследования Надеевой были предоставлены работы Элия Белютина, иконы XVI – XIX вв., произведения живописи и графики, которые приписываются Клоду Моне, Эдуарду Мане и Наталии Гончаровой. Алгоритм анализировал не только визуальные особенности, но и микроструктуру красок, следы старения и даже скрытые слои — то, что не всегда может разглядеть человеческий глаз.

— Это беспрецедентный случай, — отмечает Надеева. — Ещё никогда технология не сталкивалась с таким количеством потенциальных шедевров одновременно. Если хотя бы одна работа подтвердится, это изменит представление о частных коллекциях XX века.

Примеры исследований

Восстановление утраченного образа иконы из коллекции Нины Молевой

Экспертиза иконы «Чудо Христа в Латоме» с применением искусственного интеллекта: специалисты Art Collecting достигли серьезных результатов исследовании провинциальной иконописи.

Эксперт по культурным ценностям Марина Надеева завершила комплексную экспертизу иконы «Чудо Христа в Латоме» из частного собрания искусствоведа Нины Молевой. Главной особенностью исследования стало применение технологий искусственного интеллекта, разработанных командой ArtCollecting. Этот проект открывает новую страницу в изучении русской провинциальной иконописи, которая до сих пор оставалась малоисследованной областью.

Как работал искусственный интеллект

Специально для этого исследования был создан уникальный алгоритм, способный анализировать и сопоставлять огромные массивы данных. В процессе работы система обработала информацию о более чем 100 000 икон XV–XIX веков из провинциальных мастерских. Источниками послужили музейные каталоги, антикварные базы, архивные материалы и даже малоизученные частные коллекции.

Искусственный интеллект не только помог восстановить возможный первоначальный облик иконы, но и выявил произведения с аналогичными стилистическими и технологическими характеристиками. Это особенно важно, поскольку поздняя провинциальная иконопись до сих пор остаётся «белым пятном» в истории искусства. В отличие от столичных школ, провинциальные мастерские редко документировали свою работу, а их наследие зачастую рассеяно по частным собраниям и небольшим региональным музеям.

Почему это внушительный результат?

До сих пор подобные исследования требовали многолетней работы искусствоведов, реставраторов и химиков-технологов. Теперь же ИИ позволяет в разы ускорить процесс, обрабатывая колоссальные объёмы информации за считанные дни. При этом важно подчеркнуть: технология не заменяет экспертов, а лишь предоставляет им мощный аналитический инструмент.

«Мы не просто сканируем изображения – мы учим систему понимать стилистические особенности, технологические приёмы, даже следы реставраций, – поясняет Марина Надеева. – Например, наш алгоритм может выделить характерные черты письма определённой мастерской или даже отдельного иконописца, сопоставляя мельчайшие детали: манеру нанесения пробелов, особенности рисунка складок одежды, использование конкретных пигментов».

Что удалось выяснить об иконе «Чудо Христа в Латоме»?

Помимо стилистического анализа, проведена полноценная технико-технологическая экспертиза. Удалось установить период создания иконы, идентифицировать пигменты и связующие материалы. Это помогло точнее датировать произведение и понять, в какой традиции оно было создано.

Но главным открытием стала реконструкция утраченных элементов с помощью ИИ. Иконопись – искусство каноническое, и многие сюжеты повторяются в разных вариациях. Сравнив повреждённые участки с тысячами аналогов, ИИ-алгоритм смог предложить наиболее вероятный вариант первоначального изображения.

Почему это важно для искусства?

Российская иконопись – это не только знаменитые школы Москвы, Новгорода или Палеха. В глубинке работали сотни мастеров, чьи имена остались неизвестными, но чьё наследие не менее ценно. Однако из-за отсутствия системных исследований многие такие иконы ошибочно считаются «рядовыми» или даже поддельными.

Проверка подлинности работы, которая приписывается Эдуарду Мане

Эксперты приступили к проверке подлинности картины, приписываемой Эдуарду Мане. Для этого используется искусственный интеллект: специальный алгоритм анализирует манеру письма художника, сравнивая её с эталонными работами. Обучение нейросети уже завершено — в процессе задействовали открытые базы музея Орсе, музея Мармоттан-Моне в Париже, а также Национальной галереи искусства в Вашингтоне. Сейчас продолжается изучение графики и акварелей Мане, чтобы уточнить детали. Параллельно алгоритм дорабатывают для идентификации других возможных авторов, если версия с Мане не подтвердится.

Технико-технологическая экспертиза с применением микроскопа помогла установить предположительный период создания картины. Кроме того, завершён анализ архивных материалов, хранящихся в российских библиотеках, включая французские издания, попавшие в Российскую Империю, а затем в СССР. Исследователи изучили документы, начиная с 1912 года, чтобы найти дополнительные подсказки к разгадке авторства. Работа продолжается, и в ближайшее время ожидаются новые результаты.

Искусственный интеллект помог датировать икону «Преображение»

Специально разработанный алгоритм команды ArtCollecting позволил провести анализ произведения. В процессе исследования система обработала более 100 тысяч образцов иконописи XV-XIX веков из русских провинциальных мастерских, а также греческих, болгарских и турецких собраний. Такой масштабный анализ стал возможен благодаря уникальной базе данных, включающей музейные каталоги, антикварные коллекции и архивные материалы.

Особое внимание в исследовании уделялось анализу литер и надписей на иконе. Алгоритм был специально обучен распознаванию особенностей письменности на протяжении пяти столетий — с XV до начала XX века. В систему загрузили все известные варианты алфавитов, шрифтов и их использования в иконописи указанного периода. Это позволило с высокой точностью определить время создания произведения по стилистике надписей.

Технико-технологическая экспертиза, проведенная параллельно с цифровым анализом, включала исследование пигментов и связующих материалов. Микроскопия помогла подтвердить данные, полученные с помощью ИИ, создав комплексную картину происхождения иконы.

О разрабатываемом приложении

Разработка ArtCollecting — первая в мире система искусственного интеллекта, специально обученная для атрибуции и проверки подлинности произведений искусства. В отличие от традиционных методов, требующих месяцев кропотливой работы, алгоритм анализирует стиль, технику и материалы за считанные часы, сопоставляя данные с 10 миллионами эталонных образцов.

Пока ИИ протестирован лишь на трети собрания, но даже предварительные результаты могут изменить представления о технологиях на рынке искусства. Ведь если ИИ обнаружит подлинники, это докажет: в обычной московской квартире десятилетиями хранились утраченные сокровища. Если же коллекция окажется мистификацией — это будет не менее громкая история.

Одно ясно уже сейчас: технология ArtCollecting впервые дала инструмент для решения подобных загадок. И кто знает — возможно, следующий «список Молевой» уже ждёт своего исследователя.