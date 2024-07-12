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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUИИ усиливает первые этапы разработки проектов. но не заменит дизайнера

ИИ усиливает первые этапы разработки проектов. но не заменит дизайнера

editor
By editor
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2050лаб

Директор по проектам Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Анна Кулешова выступила в сессии «Заменит ли ИИ промышленных дизайнеров» на форуме ИННОПРОМ.

Анна поделилась видением использования искусственного интеллекта в промышленном дизайне и отметила, что ИИ уже стал важным и привычным инструментом в работе. Она отметила, что ИИ позволяет анализировать большой объем данных, быстро создавать эскизы и визуализировать идеи. Это значительно ускоряет и помогает на начальных этапах работы над проектами.

Тем не менее, ИИ пока не способен создавать полностью функциональные и работающие решения. Чаще всего решения нейросети напоминают давние примеры сгенерированных изображений с анатомическими ошибками — людей с шестью пальцами или двумя коленками, только несколько сложнее.

Для сферы промышленного дизайна ИИ — это просто инструмент, уже довольно стандартный, но за которым стоит человек, обладающий сложными инженерными компетенциями, эстетикой и чувством стиля, чтобы качественно внедрить сгенерированные идеи.

«Искусственный интеллект – это реальность. Появление нового инструмента с низким порогом входа вначале несколько отрицательно сказывается на качестве предложенных решений. Так было, например, с появлением Фотошопа. Сейчас ИИ меняет рынок и расширяет возможности дизайнеров. 2050.ЛАБ использует новые технологии, однако заменить человека они пока не смогут. Именно дизайнер принимает окончательные решения и отвечает за финальный результат», — отметила Анна.

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