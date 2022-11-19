III ежегодная церемония награждения «Эксперт года 2022» ярко прошла в MADISON Event Hall

16 ноября на одной из модных площадок столицы в MADISON Event Hall состоялось бизнес-мероприятие, приуроченное к III ежегодной церемонии награждения «Эксперт года 2022». Помимо церемонии, в этот вечер издание «EXPERT_RF» ярко отпраздновало двухлетие журнала.

Kristina Purpur и Анфиса Чехова

Kevin McCoy и Дмитрий Красилов

Анжелика Агурбаш

Получить награды выпала честь звёздам российского шоу-бизнеса, представителям fashion- и beauty-индустрии, экспертам, предпринимателям, популярным инфлюенсерам, представителям СМИ и авторам социальных проектов.

Церемонию открыли танцевально-световое шоу Pandora, вслед громко встретили кавер-исполнителя Антона Токарева с треком «Седьмой Лепесток», а после на сцене появился международный исполнитель Kevin McCoy с нашумевшим хитом «Youre Women», Дмитрий Красилов устроил настоящий танцевальный флешмоб с гостями под «Uno», а Анжелика Агурбаш воссоздала атмосферу настоящей магии исполнением своей композиции «Я буду жить для тебя».

Лауреаты и гостии Премии «Эксперт года 2022» с Kristina Purpur

Почетными гостями церемонии стали Анфиса Чехова, Анжелика Агурбаш, Андрей Пономарев, Антон Токарев, Kevin McCoy, Дмитрий Красилов, Мария Ост, Радислав Гандапас, Анна Видуецкая, Надин Серовски, Артём Венскель, Ева Росса, Вадим Антонов, Эльмира Аббасова, Антон Трегубов, Таня Герман, Меседа Багаудинова, Ирина Ортман и многие другие.

Наград были удостоены:

Анжелика Агурбаш – «Вечный хит — Я буду жить для тебя»;

Антон Токарев – «Прорыв года 2022»;

Анфиса Чехова – «Женский мотиватор года»;

Мария Ост телеканал FashionTV – «За вклад в развитие и популяризацию Fashion индустрии 2022»;

Дмитрий Красилов – «Самый харизматичный шоумен 2022»;

Kevin McCoy – «Международный исполнитель в жанре диско»;

Наталья Владимировна Бондарева – «За вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей Российской Федерации»;

Надин Серовски – «Топ блогер года 2022»;

Артём Венскель – «Предприниматель года в области туризма 2022»;

Наргиз Нойманн-Зандер «PLP Technology» – «Онлайн — Академия года 2022»;

Анна Видуецкая – «Женский наставник года 2022»;

Ваге Татинцян – «Лучшая молочная продукция года»;

Тата Лустас – «Маркетолог года»;

Евгений Котов – «Эксперт года по лидерству 2022»;

Антон Трегубов – «Предприниматель года 2022»;

Меседа Багаудинова – «Женский голос 2022»;

Ирина Ортман – «Выбор поколений»;

Таня Герман – «TOP singer 2022»

Юлия Че – «Нейромаркетолог года 2022»;

Хохлова Юлия – «Top менеджер N1 в beauty бизнесе 2022»;

Анна Тимофеева – «Юрист года в сфере инфобизнеса»;

Анна Якунина – «Женский наставник — эксперт по любовным треугольникам 2022»;

Елизавета Колесникова – «Эксперт года 2022. Самореализация и наставничество»;

Школа «Нейрографика с Оксаной Авдеевой» – «Лучший психологический проект года»

Mady – «Выбор экспертов: лучшая площадка для мероприятий»;

MERCEDRESS – «Бутик-трендсеттер года 2022»;

Виктория Пиринская – «Эксперт года по продвижению личного бренда и бизнеса в соцсетях 2022»;

Вадим Безделев – «Эксперт года в области нумерологии и нейроцифрологии 2022»;

Медиа-группа АртМосковия – «Инфопространство»;

Лошадиная сила – «Выбор N1 в России по уходу за волосами»;

Кирилл Кудинов – «Эксперт N1 в сфере доходной недвижимости»;

Юлия Майник – «Лучший Астролог 2022 года»;

Созидательное общество – «Социально-международный проект года»;

Балашова Елена – «Коуч года в области финансового и личностного роста 2022»;

Кондитерский бутик Юлии Куклиновой – «Лучшая кондитерская Москвы 2022»;

Натали Солнечная – «Прорыв года 2022. Кофейная индустрия»;

Алексей Плева – «Ведущий года 2022»;

Pandora Show – «Лучшее световое шоу 2022 года»;

Елена Живодрова – «Продюсер года по созданию проектов в сфере инфобизнеса 2022».

Организатором премии, по традиции, выступило бизнес-издание EXPERT_RF во главе с главным редактором и основателем Kristina PurPur.

Материал предоставлен редакцияе журнала EXPERT RF

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