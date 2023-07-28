III Московский Курдский Кинофестиваль пройдет в столице

С 6 по 17 сентября 2023 года в столице будет проходить III Московский Курдский Кинофестиваль. Основной площадкой для проведения мероприятия станет киноцентр «КАРО. Октябрь»‎ на Новом Арбате, который является главным партнером фестиваля с самого первого его выпуска.

В этом году Московский Курдский Кинофестиваль сосредотачивает свой взор на курдах Ирана и Восточного (Иранского) Курдистана — уникальных культурных регионах северо-западного и северо-восточного Ирана. На протяжении длительного времени курды населяют эти территории, их богатая история и традиции вплетаются в фильмы фестиваля, отражая многообразие этнической принадлежности и географической просторности курдского народа. А закроет кинособытие мировая премьера — фильм ирано-курского режиссера Бехруза Гобади «5 Килограммов Грецких Орехов», сценарий к которому был написан им самим совместно с Амиром Наджафи.​

Открытие III Московского Курдского Кинофестиваля пройдет под первый полнометражный фильм всемирно известного режиссера Бахмана Гобади «Время пьяных лошадей». Это история семьи из пяти человек, которая после смерти отца вынуждена самостоятельно выживать в курдской деревне на границе Ирана и Ирака. Ситуация ухудшается, когда 12-летний Айоуб, новый глава семьи, узнает, что его брат-инвалид Мади нуждается в немедленной операции. Семье придется пойти на немыслимое, чтобы выжить в условиях, когда даже лошадей приходится поить спиртным, чтобы они могли работать.

В фильме ярко показаны различные аспекты человеческих взаимоотношений, гуманитарные проблемы и экономические трудности. Картина получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в номинации «режиссерский дебют»‎ и приз ФИПРЕССИ. Бахман Гобади также выступил сценаристом и продюсером фильма, демонстрируя свой творческий потенциал.

Завершением фестиваля станет мировая премьера фильма «5 Килограммов Грецких Орехов», основанного на реальной истории. В центре сюжета история любви Мохаммада Нура, который лично выступил членом логистической бригады картины. Режиссер фильма — Бехруз Гобади, родившийся в кинематографической семье, является братом Бахмана Гобади. Свой карьерный путь он начал в качестве менеджера по производству многих короткометражных и художественных фильмов своего брата, а сегодня он является режиссером трех короткометражных картин: «Тот мужчина», «Охота» и «Эти два человека».

Свой первый полнометражный фильм он снял на основе короткого метра «Эти два человека». Также режиссер был исполнительным продюсером и менеджером по производству шести скандальных фильмов Бахмана Гобади. Сегодня второй полнометражный фильм Бехруза Гобади под названием «5 Килограммов Грецкого Ореха» находится в стадии постпродакшна и будет готов к премьере на Московском Курдском кинофестивале 2023 года.

Возможность увидеть курдские фильмы на большом экране — настоящая удача как для истинных ценителей кино и востоковедов, так и для обычных жителей столицы, ведь они — не самые частые гости в России. Курды – это крупнейший народ без единого государства, проживающий в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Эстетическая составляющая курдского кинематографа наполнена вековыми традициями, религиозными обычаями и уникальными социокультурными процессами.

В этом году в конкурсную программу кинофестиваля было отобрано в общей сложности 41 фильм из 8 стран мира: Иран, Турция, Сирия, Греция, Ирак, Испания, Швеция, Германия. Зрители смогут увидеть 6 полнометражных фильмов, 7 документальных лент и 28 короткометражных картин. Все фильмы были сняты в период с 2020 по 2023 гг. и впервые будут показаны в России. Также многие из них стали заслуженными обладателями престижных наград на международных кинофестивалях.

Фильмы Московского Курдского Кинофестиваля окунают зрителей в эстетику и богатство этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов курдского народа, которые являются настоящими сокровищами восточного кинематографа. Фестиваль включен Министерством культуры в перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2023 г.

Официальный сайт кинофестиваля www.moscowkff.ru .

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