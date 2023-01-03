Илья Бачурин: «Для меня омичи – это мощнейшая жизненная энергетика и сила, которая находит своё выражение в кадре»

Короткометражный фильм «Новая мама» (режиссёр Александр Кузовков) производства Омской телевизионной компании стал обладателем Гран-при Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа член жюри фестиваля Short Film Days, продюсер кино и телевидения, генеральный директор ГБУК «Москонцерт» Илья Бачурин отметил, что «Новую маму» жюри признало лучшей работой единогласно.

«Я бы сравнил полотно фестивальных картин с лоскутным одеялом, поскольку у фестиваля нет чётко заявленного формата, ограничивающего фантазию и амбиции авторов и тех, кто их отбирает. Поэтому жюри, обсуждая работы среди игровых короткометражных фильмов, в основном говорило о тех критериях, которые применимы или не применимы к картинам, которые мы должны назвать лучшими и выстроить в какую-то иерархию. Очень долго мы это обсуждали, не совсем понимая какие линейки надо прикладывать: художественную, жанровую, прокатную или, например, привязанную к каким-то цеховым достижениям. В итоге фильм «Новая мама» даже в нашем обсуждении прозвучал как-то не сразу. Мы называли несколько картин по очереди, но «Новая мама» прозвучала в таком детальном обсуждении где-то в его второй половине, но после высказывания каждого члена жюри об этой картине, жюри пришли к выводу, что всем самым разным сложным критериям, которым удовлетворяла бы картина-победитель «Новая мама» удовлетворяет в большей степени, чем другие. Но даже не это было главным при определении лучшей картины, а то, что, по мнению председателя жюри Александра Самойленко, важнее то ощущение, которое оставляет картина – либо оно есть, либо его нет. И здесь оно точно есть. Либо оно позитивное, либо оно какое-то смешанное, странное. В «Новой маме» оно позитивное и очень яркое. И все с этим согласились, всё жюри под этим подписалось. В этой работе мы нашли всё, она понравилась нам по всем фронтам», − рассказал Илья Бачурин.

По словам эксперта, конкурс 2022 года был очень серьёзным и многие увиденные работы он хочет пересмотреть вновь. «Я поздравляю всю команду «Новой мамы» с этим успехом. Искренне рад, что именно омичи сделали эту картину и для меня это не удивительно, потому что мой опыт общения с омскими творцами – и в области кино, и в области телевидения – чётко подтверждает высокий творческий потенциал, который несут в себе люди, живущие в этом далёком, холодном городе. Для меня омичи – это мощнейшая жизненная энергетика и сила, которая находит своё выражение в кадре», − заявил Илья Бачурин в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

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