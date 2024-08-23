Илья Кремер выпустил сингл «До солнца»

Илья Кремер — новая восходящая звезда! Но имя его давно уж известно в музыкальной индустрии. Многие знают его как талантливого продюсера, директора популярных звёзд, владельца собственной медиа-группы «Кракатук». На протяжении многих лет он творил и помогал талантливым артистам становится знаменитыми, узнаваемыми, значимыми на российской эстраде. Наконец настало время заявить публике о себе в другой роли — в роли исполнителя! Ровно год назад он выпустил трек в коллаборации с молодой певицей Дизабет, а этим летом решил явить миру своё сольное произведение. Покорить сердца людей своим творчеством и притронуться к душам слушателей своим невероятным голосом — задача с которой он непременно справится, ведь его новый сольный сингл «До Солнца» после первого прослушивания хочется оставить на повторе.

Первый сольный трек Ильи Кремера — не оставит равнодушным слушателей. «До Солнца» — это классика популярной музыки наших дней. Под него хочется танцевать, улыбаться, влюбляться, да что уж там — хочется жить и испытывать те же чувства, что и исполнитель!

Трек будто пронизан энергией беззаботного лета, легкости и любви. Он заставляет слушателя верить в то, что всё возможно и любовь — главное чувство в мире,способное преодолеть всё и действительно донести каждого из нас «До Солнца»!