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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Илья Кремер выпустил сингл «До солнца»

editor
By editor
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илья кремер - до солнца

Илья Кремер — новая восходящая звезда! Но имя его давно уж известно в музыкальной индустрии. Многие знают его как талантливого продюсера, директора популярных звёзд, владельца собственной медиа-группы «Кракатук». На протяжении многих лет он творил и помогал талантливым артистам становится знаменитыми, узнаваемыми, значимыми на российской эстраде. Наконец настало время заявить публике о себе в другой роли — в роли исполнителя! Ровно год назад он выпустил трек в коллаборации с молодой певицей Дизабет, а этим летом решил явить миру своё сольное произведение. Покорить сердца людей своим творчеством и притронуться к душам слушателей своим невероятным голосом — задача с которой он непременно справится, ведь его новый сольный сингл «До Солнца» после первого прослушивания хочется оставить на повторе.

Первый сольный трек Ильи Кремера — не оставит равнодушным слушателей. «До Солнца» — это классика популярной музыки наших дней. Под него хочется танцевать, улыбаться, влюбляться, да что уж там — хочется жить и испытывать те же чувства, что и исполнитель!
Трек будто пронизан энергией беззаботного лета, легкости и любви. Он заставляет слушателя верить в то, что всё возможно и любовь — главное чувство в мире,способное преодолеть всё и действительно донести каждого из нас «До Солнца»!

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