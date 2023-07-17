Iminera — производитель портновских манекенов для шитья

Iminera - это производитель мягких профессиональных манекенов для моделирования и создания одежды. Компания была основана в 2001 году и с тех пор стала одним из лидеров на рынке. Cайт компании - iminera.ru

За время своего существования Iminera разработала и запустила в серийное производство более 10 линий и 63 типа манекенов. В компании работает более 50 профессиональных дизайнеров, которые создают уникальные модели манекенов по запросам клиентов.

Компания активно сотрудничает с лидерами индустрии моды, чтобы создавать новые модели и улучшать качество своих изделий. Мы гордимся тем, что наша команда работает вместе, чтобы создавать красоту и помогать модельерам в их работе.

Iminera начала свой путь в 2017 году с запуска проекта по созданию технологического пакета для запуска производства манекенов. Мы верим, что инновации и новые технологии помогут нам оставаться лидерами на рынке и создавать еще более совершенные модели манекенов.

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