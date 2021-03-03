Иммерсивный концерт «Увидеть музыку» пройдёт в Большом Звездном зале Московского планетария

Классические произведения именитых композиторов блистательно исполнит 18-летний виртуоз Иван Бессонов, в то время как видеоряд на купольном экране отправит слушателей в путешествие по звездной Вселенной. Невероятный симбиоз музыки и видео-арта позволит выйти за рамки привычного. Наслаждение от красоты музыкальной палитры, яркой, мягкой и динамичной принесет «AvantGrand», уникальный в своем роде рояль компании Yamaha.

Концерт станет первым в рамках нового проекта группы компаний Zapomni «Увидеть музыку». Цель проекта – создание нового формата концертной программы, позволяющего с помощью визуальных средств выразительности показать красоту музыки, ее форму, цвет и масштаб.

Во время концерта прозвучат шедевры мировой классики: произведения Шопена, Рахманинова и Чайковского. Иммерсивный концерт «Увидеть музыку» станет прекрасным способом провести время в Международный женский день.

Когда? 8 марта. Начало в 21.30.

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