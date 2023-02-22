Имплантация зубов в Москве. Немецкий Имплантологический Центр

Для пациентов с поврежденными, сильно изношенными или отсутствующими зубами, которые хотят восстановить функциональность и эстетику улыбки, опытные стоматологи НИЦ предлагают комплексное решение проблем зубочелюстной системы.

Восстановление зубов адаптировано к вашим потребностям. Мы верим в точность и минимализм, и никогда не делаем больше, чем нужно для получения желаемого результата.

Стоматологические клиники Немецкого Имплантологического Центра – это европейское качество оказания услуг в России

Не нужно ехать за границу, чтобы получить первоклассное лечение в теплой, гостеприимной обстановке. Клиника имеет 13-летний опыт в имплантологии и лечении зубов. Прием ведут квалифицированные врачи, прошедшие стажировку в США, Германии и Франции.

НИЦ сегодня – это два лучших в России центра дентальной медицины, расположенных в районах Дорогомилово и Раменки города Москвы. Качество лечения и сервиса подтверждают награды Всероссийского рейтинга:

с 2016 года Немецкий Имплантологический Центр – лидер среди стоматологических клиник России;

топ-3 взрослых стоматологий на выставке DENTAL EXPO 2019;

первое место среди стоматологий в категории «Сетевые клиники России» 2020.

Что получают пациенты в клиниках НИЦ?

1. Прогрессивное лечение с использованием новейших технологий и материалов.

В клинике устанавливают премиальные виды имплантов с подтвержденной клинической эффективностью. Это импланты Straumann, Nobel Biocare, Ankylos и Хive.

2. Предсказуемость и долговечность результатов.

В клинике применяют малотравматичные методы имплантации, протезирования и восстановления зубов.

3. Возможность провести полное протезирование за 1 день и вернуться домой с новыми зубами и красивой улыбкой.

Точнейшая диагностика и передовое оборудование

В НИЦ работают исключительно с использованием лучшего томографа Planmeca, мощного дентального микроскопа, CAD/CAM-систем и дентальных лазеров. Видим каждый нюанс еще на этапе планирования и предпринимаем соответствующие шаги.

Немецкая стоматология возвращает надежду на красивую улыбку

Врачи НИЦ не оставляют пациентов со сложными случаями. Междисциплинарный подход позволяет собрать консилиум врачей, чтобы найти способ восстановления зубов, даже если ранее в имплантации было отказано.

Такая возможность объясняется постоянным обучением. Немецкая стоматология в Москве – это качество услуг и высокая экспертность врачей. Благодаря этим ценностям пациенты получают впечатляющие результаты лечения на всю жизнь.

Стоимость имплантации в клиниках НИЦ

Нет универсального ответа на вопрос, сколько стоит полная реконструкция полости рта. Каждый случай должен быть адаптирован под потребности конкретного пациента.

Наши клиники расположены по адресу:

наб. Тараса Шевченко, 1/2, станция метро «Киевская»;

Мичуринский проспект, 26, станция метро «Раменки».

Телефон для записи: 8 (495) 127-64-06. Узнать больше можно на сайте: gic-dent.ru.

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