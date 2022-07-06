Импортозамещать или создавать новое?

9 июля в Москве в рамках Российской креативной недели арт-кластер «Таврида» и Университет креативных индустрий проведут образовательное шоу «Импортозамещение или создание нового?». Эксперты и молодые профи креативных индустрий обсудят наиболее перспективные подходы для развития креативных индустрий, а зрители смогут выразить свое мнение путем интерактивного голосования.

Мероприятие посвящено Университету креативных индустрий, который строится в Крыму и начнет свою работу 2023 году. Университет станет ключевым проектом арт-кластера «Таврида» и одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере креативных индустрий.

Одно из стратегических направлений Университета – Лаборатория креативных индустрий – представила итоги своего пилотного исследования «Потенциал импортозамещения в креативных индустриях». Оно показало, что зрелое экспертное сообщество и молодые специалисты отраслей по-разному смотрят на перспективы и даже саму концепцию импортозамещения.

Образовательное шоу в рамках Российской креативной недели станет площадкой для столкновения подходов. Эксперты-спикеры разделятся на две команды и детально обсудят, компенсировать ли эффект от ухода зарубежных компаний с российского рынка, заполняя опустевшие ниши или создавать принципиально новые продукты. Участники и зрители шоу определят наиболее перспективный подход для развития креативных индустрий через интерактивное голосование.

Спикеры и гости шоу: Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида»; Виктор Абрамов, генеральный директор VK Records и INVITE MUSIC, экс-креативный директор ГК Black Star; Алёна Ткач, издатель журнала Marie Claire; Максим Голованов, руководитель проекта +1Город; Сергей Шанович, основатель и креативный директор студии SHANDESIGN, член Академии Российского телевидения с 2004 года; Сергей Сысоев, основатель бренда SERGEY SYSOEV, член Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте России, заведующий Кафедрой дизайна костюма РГУ Косыгина и другие представители креативных индустрий.

Сбор гостей в 19.00.

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