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Имя участника штурма Рейхстага Алексея Береста увековечат в Музее Победы

editor
By editor
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герои
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Имя участника штурма Рейхстага Алексея Береста, которому 17 июля 2025 года Президентом РФ Владимиром Путиным было присвоено звание Героя России (посмертно), будет увековечено в Зале Славы Музея Победы. Под командованием Береста штурмовая группа водрузила в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом.

«Мы должны свято хранить память о героях Великой Отечественной войны, об их отваге и мужестве. И даже спустя 80 лет их подвиги не должны оставаться забытыми. Как героизм Алексея Береста, командира красноармейцев, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. Указом Президента РФ ему было посмертно присвоено звание Героя России, а наш музей, безусловно, внесет его имя на стену в величественном Зале Славы, где на мраморных пилонах увековечены имена героев, удостоенных этого высокого звания за подвиги в годы войны», — подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Зал Славы Музея Победы посвящён мужеству и беспримерному героизму советских воинов, партизан, подпольщиков и участников движения Сопротивления в войне с германскими агрессорами и японскими милитаристами. На 72 мраморных пилонах зала увековечены имена более 11,8 тыс. Героев Советского Союза и Героев России, награждённых этими почётными званиями за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны. В центре Зала Славы располагается 10-метровая бронзовая фигура Солдата-Победителя работы украинского скульптора В.И. Знобы. Купол обрамляет бронзовый Венок Славы, олицетворяющий вклад в Победу всех народов бывшего Советского Союза. Центр купола венчает высший военный орден «Победа». В верхней части Зала Славы по периметру размещены барельефы 12 городов-героев и крепости-героя Брест, тексты указов о присвоении этих почётных званий.

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