Инди-поп исполнительница Леля рассказала про груз накопившихся эмоций в новом треке «Под водой»

Молодая инди-поп исполнительница из Казахстана — Леля выпустила новый чувственный трек «Под водой». Она рассказала какие эмоции она испытывала, когда писала композицию, чем он может откликнуться слушателям и почему мы все немного «Как вода».

Демо этого сингла было создано еще в моменте написания второго альбома певицы «Summer child», но так и не было доведено до конца. После выхода двух альбомов девушка решила вернуться к треку, который для является чем-то вроде старого друга. Поменяв текст, стилистику и гармонию песни, она заставила ее зазвучать по-новому.

Трек с первых секунд располагает к себе спокойствием и умиротворением, каждый прочувствует и поймет его по-разному. Объясняя необычное название сингла, певица рассказала: «Мне кажется, что я очень чувствительна и впитываю все эмоции «как вода»».

Тексты Лели всегда несут в себе тонкий смысл. В этот раз, девушка попыталась затронуть тему страха чувствовать те или иные эмоции и быть осужденным за это.«Мне кажется вдохновило чувство, которое копилось внутри на протяжении долгого времени и я очень долго пропускала это через себя.

Композиция получилась медитативной, убаюкивающей и уютной. «Само звучание, лично меня, погружает в воду, туда, где можно погрузиться глубоко в свои эмоции, прочувствовать их и выговориться»- делится исполнительница.

Летом Леля выпустила макси-сингл «Фикшн», который представляет собой особую часть ее дискографии. В нем она рассказала серьезную историю и раскрылась как личность, показав, что за ее музыкой стоит стоит реальный человек, а не образ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.