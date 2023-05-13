Индийские продюсеры высоко оценили съемочные локации в России

В конце апреля состоялся первый тур зарубежных продюсеров в рамках нового проекта РОСКИНО Filming Locations in Russia 2023: индийские кинематографисты посетили Москву, Сочи и Московскую область, включая масштабный строящийся кинокластер в Юрово.

С 19 по 29 апреля группа индийских продюсеров знакомилась с потенциальными съемочными локациями в России. Визит был организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России; официальным партнером по гостеприимству выступил Комитет по туризму города Москвы. В состав делегации вошли: исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа, продюсеры Кеюрсин Пармар (Roy Kapur Films), Анкур Гарг (Luv Films), Яш Катира (Applause Entertainment), Мукеш Джайн (Junglee Pictures), Бонни Джайн (Red Chillies Entertainment).

​​​​​​​



В Москве гости приняли участие в мероприятиях бизнес-площадки 45-го ММКФ. Нитин Тедж Ахуджа провел семинар под брендом ROSKINO Academy «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии»; также продюсеры обсудили ряд вопросов с российскими коллегами на круглом столе «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии» и вошли в состав экспертного жюри питчинга копродукционных проектов «Россия-Индия».

В Сочи профессиональный диалог был продолжен: в конференц-зале «Казино Сочи» прошла презентация кинолокаций Краснодарского края. Руководитель департамента инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев подчеркнул, что для организации съемок в регионе созданы хорошие условия, функционирует большое количество компаний, предоставляющих услуги по аренде вспомогательного оборудования (прокат автомобилей и специальной техники) и обеспечению съемочного процесса (актеры, специалисты по гриму, костюмеры и др.) Дополнительным стимулом для зарубежных кинематографистов может стать финансовая поддержка: с 2021 года в регионе внедрен механизм предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Краснодарского края (статус национального фильма может получить копродукционный проект): процентная ставка по рибейтам сегодня составляет 30%.

Директор по маркетингу РОСКИНО Владимир Лабутин на встрече сказал, что проект Filming Locations in Russia позволит привлечь больше международных киногрупп в российские регионы, способствуя таким образом и развитию местной индустрии, и укреплению имиджа России как популярного туристического направления.

В Московской области в рамках встречи с представителями кинокомиссии были также представлены возможности региона. Сегодня Московская область – это не только уникальная локация, где сочетаются невероятные природные пейзажи и памятники архитектуры, но и растущая производственная инфраструктура, в чем убедились индийские гости, посетив кинотелевизионный комплекс «Главкино».

В программу тура по Москве и Московской области также вошла территория строящегося кинокластера в Новой Москве рядом с деревней Юрово, где уже реализована первая часть проекта, построено несколько многофункциональных съемочных площадок. Также планируется строительство декораций ж/д вокзала и терминала аэропорта, многочисленных павильонов, гостиничного комплекса, складских корпусов.

Подводя итоги локационного тура, исполнительный директор Гильдии продюсеров Нитин Тедж Ахуджа отметил: «Каждая локация, которую мы видели, была по-своему уникальна и имеет огромный потенциал в качестве места для съемок. В Сочи, к примеру, можно снимать одновременно и снежные, и пляжные ландшафты, – это здорово, так как вы получаете два разных пейзажа при минимуме временных затрат. Привлекательны и объекты игорной зоны «Красная Поляна». Величественный центр Москвы, особенно Красная площадь, также создает красивую визуальную историю, как и многие из усадеб, которые мы посетили. А современные небоскребы Москва-Сити идеально подходят для современного или футуристического сюжета. В России могут сниматься самые разные индийские фильмы, особенно боевики, триллеры, романтические и семейные фильмы. Но важно развивать систему рибейтов, и это то, что мы широко обсуждали с представителями властей и кинокомиссий во время нашей поездки».

Говоря о потенциале кинопроизводственной инфраструктуры, Нитин Тедж Ахуджа сказал, что его приятно удивила доступность производственных мощностей, особенно в Москве. Большое впечатление произвел «Мосфильм» с его съемочными площадками, техническим оснащением, коллекциями старинных автомобилей, костюмов, реквизита. «Не будет преувеличением сказать, что можно буквально прийти на «Мосфильм» со съемочной группой и сценарием, а выйти с готовым фильмом!» – отметил он. Также Нитин Тедж Ахуджа высказал восхищение амбициозными планами по строительству кинокластера в Новой Москве. «Я уверен, что после того, как кластер заработает, он будет очень удобным для производителей контента», – подчеркнул глава индийской делегации.

На вопрос о дальнейших перспективах сотрудничества Нитин Тедж Ахуджа ответил: «Я думаю, что важным условием является регулярное взаимодействие между специалистами киноотрасли двух стран. После того, как часть съемок масштабных индийских фильмов, таких как «Патхан» и грядущий «Тигр-3», проходила в России, индийские продюсеры действительно хотят снимать в вашей стране новые фильмы. Я очень оптимистично смотрю на развитие наших связей, но важно, чтобы мы поддерживали этот диалог на регулярной основе».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.