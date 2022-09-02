Индийские сериалы «Непризнание», «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» и «Черные вдовы» стали доступны на KION

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере трех индийских сериалов ZEE Original. Необычные новинки, значительно отличающиеся от привычных болливудских фильмов, следуют актуальным трендам киноиндустрии, но привносят в повествование неповторимую атмосферу. Три разножанровых многосерийных картины из Индии стали доступны в онлайн-кинотеатре KION.

Среди сериалов, которые появятся на KION, — детективный триллер «Непризнание», биографическая драма «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» и криминальный детектив «Черные вдовы».

«Непризнание» — остросюжетный триллер с элементами детектива о трудных подростках из числа учеников элитной международной школы и тяготах взросления, с которыми они сталкиваются. Мини-сериал поднимает весьма неожиданные и смелые для консервативной Индии темы гендерфлюидности, сексуальной ориентации, травли и травмирующих стандартов красоты, а сюжет фокусируется вокруг группы молодых людей, решающих сформировать собственную музыкальную группу. Неблагоприятная окружающая обстановка, свойственные многим подросткам проблемы с ментальным здоровьем, а также череда неудачных совпадений вносят в жизнь учебного заведения значительные коррективы, и теперь герои оказываются в эпицентре настоящего расследования.

Кроме того, в коллекции KION появится драма «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне», основанная на реальной истории жизни актрисы Санни Леоне. Поражающая своей откровенностью картина рассказывает о становлении одной из самых знаменитых звезд Болливуда, прошедшей тернистый путь от скромной девочки, воспитанной в строгости, до селебрити с мировым именем. Дорога к успеху во многом осложняется осуждением, с которым сталкивается будущая киноактриса, когда-то работавшая в порноиндустрии. Однако, несмотря на все сложности, женщине удается воплотить в жизнь свои самые смелые мечты и достичь головокружительных карьерных высот в Индии.

Еще один проект, который станет доступен подписчикам KION в августе, это криминальный детектив «Черные вдовы». Дерзкая и мрачная история о трех женщинах, уставших мириться с жестокостью собственных мужей. Жертвы систематического семейного насилия решают восстать против своих обидчиков и убить супругов. Однако им вряд ли удастся уйти от ответственности за такое преступление.

Современный кинематограф Индии разнообразен и многогранен, при этом по качеству — глубине проработки сюжета, актерской игре и визуальному воплощению — локальные проекты ничуть не уступают многим зарубежным шоу, пользующимся популярностью и имеющим обширную фан-базу во всем мире. Проекты, премьера которых состоялась на KION, смогут заинтересовать как поклонников остросюжетных боевиков, так и фанатов запутанных детективов, и даже ценителей вдохновляющих байопиков. Знакомство с современными индийскими сериалами — абсолютно уникальный кинематографический опыт, сочетающий в себе привычную динамику телепроектов последнего десятилетия и новизну малоизученной кинокультуры другой страны.

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