Индийский режиссёр Сантош Рам: «В Индии особенно знаменит Андрей Тарковский, все режиссеры его боготворят»

В Тюмени прошёл IX Международный кинофестиваль «Ноль Плюс», посвященный детскому и семейному кино. В программе мероприятия – мультипликационные и документальные фильмы из разных стран. В рамках специального показа международная медиасеть TV BRICS представила две картины: один мультипликационный фильм «Царство растений» (Бразилия) и короткометражный игровой фильм о пути человека к его мечте – «Мечты» (Индия). В эксклюзивном комментарии для TV BRICS индийский режиссер Сантош Рам рассказал, показывают ли русские фильмы в Индии.

«У нас в Индии есть Федерация сообщества кинематографии — это организация, которая знакомит людей с хорошим кино. Поэтому мы видели множество российских фильмов на кинофестивалях и показах, устраиваемых сообществом кинематографии. Особенно знаменит Андрей Тарковский, все режиссеры его боготворят. Мы видели его работы, а также картины более молодых режиссеров» – рассказал Сантош Рам.

Индийский режиссёр также поделился тем, что занимался изучением литературы и читал множество произведений, в особенности российских авторов. «Они весьма популярны, а их литературное наследие очень богато. Я думаю, что и литература, и кинематограф в России чрезвычайно многогранны, так что я интересовался и тем, и тем», – сказал Сантош Рам в эксклюзивном комментарии для TV BRICS.

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