Индийским кинематографистам интересны съемки в Москве, Ханты-Мансийске и Калининграде

C 27 по 30 января на кинофестивале стран ШОС (The Shanghai Cooperation Organization Film Festival) работал кинорынок, в рамках которого компания РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организовала российский павильон. На площадке были широко представлены съемочные локации в России, кинокомиссии российских регионов, а также возможности копродукции.

Российский павильон привлек большое внимание международной профессиональной аудитории. Так, индийские продюсеры выразили готовность участвовать в локейшн-турах по России: в частности, особый интерес зарубежные кинематографисты проявили к возможностям съемок в Москве, Ханты-Мансийске, Калининграде, а также в других российских регионах.

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«Запрос на новые локации для съемок со стороны зарубежных продюсеров и режиссеров подтверждает своевременность нового проекта РОСКИНО – организацию локейшн-туров – при поддержке Минкультуры России. Мы намерены реализовать в этом году серию ознакомительных туров для кинематографистов разных стран, и кинофестиваль ШОС уже задал определенные ориентиры, показал зоны интереса и конкретные направления, которые мы уже начинаем прорабатывать. Российская киноиндустрия открыта к сотрудничеству, и мы готовы показать международному профессиональному киносообществу красоту и многообразие природных и городских ландшафтов, а также возможности производственных и сервисных компаний», – говорит генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

Индустриальный диалог между российской и индийской киноиндустрией на кинофестивале ШОС касался и расширения совместного кинопроизводства. В апреле, в рамках деловой программы 45-го Московского Международного кинофестиваля РОСКИНО совместно с представителями российской и индийской киноиндустрий рассчитывает обсудить конкретные шаги для создания проектов в копродукции и темы фильмов, которые могут быть интересны одновременно российскому и индийскому зрителю. Также в 2023 году продолжится сотрудничество и с крупнейшим южноазиатским рынком контента Film Bazaar в Индии, где РОСКИНО вновь планирует организовать участие российских компаний под единым брендом Russian Content Worldwide и представить широкий круг проектов, в том числе, и для копродукции.

Важным результатом встреч в рамках кинорынка на фестивале стран ШОС стало достижение договоренностей о проведении перекрестных мероприятий в 2023 году на территории обеих стран – дней индийского кино в России и дней российского кино в Индии.

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