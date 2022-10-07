Инклюзивные проекты для детей и взрослых получат поддержку

Благотворительный фонд «Анастасия» начинает прием заявок на второй конкурс грантов. Поддержка инклюзивных и социокультурных проектов объявляется в области исполнительских и театральных искусств, а также повышения доступности театральных и иных мероприятий культуры в России.

«Это уникальный грантовый конкурс, который занимает нишу поддержки, в первую очередь, инклюзивных театральных проектов для детей. Инклюзивный театр доступен для всех. Не нужно быть профессиональным актером с ОВЗ, чтобы стать частью коллектива и разделить с коллегами радость творчества. Проекты победителей получат возможность вдохновлять своим примером креативные группы по всей стране», — прокомментировала Анастасия Шамара, Президент фонда.

Заявки на конкурс принимаются с 30 сентября по 31 октября 2022 года.

На соискание гранта могут быть представлены:

Проекты, направленные на повышение доступности культурных мероприятий для детей и взрослых с ОВЗ, в том числе спектаклей, фестивалей, лабораторий и других форматов;

Проекты, направленные на вовлечение детей и взрослых с ОВЗ в процесс создания и проката творческих событий, в том числе спектаклей, фестивалей, мастер-классов.

При разработке заявки приветствуется, но не является обязательным условием, вовлечение в проекты слабослышащих детей и взрослых:

Обеспечение доступности мероприятий, сопровождение их переводом на русский жестовый язык или субтитрами;

Проекты (в частности, технологические и digital-проекты), направленные на развитие и популяризацию русского жестового языка средствами культуры;

Грантовый фонд: 10 миллионов рублей.

Итоги Конкурса будут подведены не позднее 15 ноября 2022 года.

Условия участия и конкурсная документация размещены на сайте: anastasiafond.ru .

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