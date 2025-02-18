Инклюзивный фестиваль МТС «Мы услышим» признан лучшим проектом по внедрению принципов ESG на премии HR IMPACT

Цифровая экосистема, стала победителем профессиональной премии HR IMPACT 2025. Всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим» признан лучшим в номинации ESG STRATEGY. Эксперты отметили эффективную проработку вопросов социальной адаптации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также инициативы по созданию корпоративной культуры внутри компании и вовлечению сотрудников в процессы устойчивого развития. Летний ИТ-кэпминг True Tech Сamp стал серебряным призером в номинации EMPLOYER BRAND среди проектов, направленных на формирование позитивного образа работодателя.

Всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим» направлен на расширение технологических инноваций, повышающих качество жизни и уровень социальной интеграции лиц с нарушениями слуха, а также на привлечение внимания общества и бизнеса к проблемам людей с особыми потребностями. Программа фестиваля включала конкурс инновационных проектов и идей, направленных на поиск решений в поддержку людей с нарушением слуха, ярмарку вакансий и публичный показ кино в 11 городах страны с переводом на русский жестовый язык.

«HR-стратегия МТС не первый год делает важный акцент на теме инклюзии через различные внешние и внутрикорпоративные проекты и поднимает вопрос равных возможностей для самореализации вне зависимости от возраста, физических ограничений или опыта работы. Важно, что подобные инициативы, как прошедший инклюзивный фестиваль МТС «Мы услышим», становятся отмечены профессиональным сообществом. Мы продолжим и дальше создавать среду для равных карьерных возможностей и системное формирование инклюзивных ценностей корпоративной культуры компании», — отметила директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Наталья Белоусова.

Летний ИТ-кэпминг True Tech Сamp получил серебряную награду в номинации EMPLOYER BRAND, посвященной формированию позитивного образа работодателя. В мероприятии приняли участие более 1700 специалистов, интересующихся современными технологиями. Программа включала в себя нетворк-активности, программирование роботов и сражения в код-битвах, заплывы в регате и йогу на сапах, фильмы в кинотеатре на воде и лекции от ведущих экспертов рынка.