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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUИнклюзивный фестиваль МТС «Мы услышим» признан лучшим проектом по внедрению принципов ESG...

Инклюзивный фестиваль МТС «Мы услышим» признан лучшим проектом по внедрению принципов ESG на премии HR IMPACT

editor
By editor
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Цифровая экосистема, стала победителем профессиональной премии HR IMPACT 2025. Всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим» признан лучшим в номинации ESG STRATEGY. Эксперты отметили эффективную проработку вопросов социальной адаптации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также инициативы по созданию корпоративной культуры внутри компании и вовлечению сотрудников в процессы устойчивого развития. Летний ИТ-кэпминг True Tech Сamp стал серебряным призером в номинации EMPLOYER BRAND среди проектов, направленных на формирование позитивного образа работодателя.

Всероссийский инклюзивный фестиваль «Мы услышим» направлен на расширение технологических инноваций, повышающих качество жизни и уровень социальной интеграции лиц с нарушениями слуха, а также на привлечение внимания общества и бизнеса к проблемам людей с особыми потребностями. Программа фестиваля включала конкурс инновационных проектов и идей, направленных на поиск решений в поддержку людей с нарушением слуха, ярмарку вакансий и публичный показ кино в 11 городах страны с переводом на русский жестовый язык.

«HR-стратегия МТС не первый год делает важный акцент на теме инклюзии через различные внешние и внутрикорпоративные проекты и поднимает вопрос равных возможностей для самореализации вне зависимости от возраста, физических ограничений или опыта работы. Важно, что подобные инициативы, как прошедший инклюзивный фестиваль МТС «Мы услышим», становятся отмечены профессиональным сообществом. Мы продолжим и дальше создавать среду для равных карьерных возможностей и системное формирование инклюзивных ценностей корпоративной культуры компании», — отметила директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Наталья Белоусова.

Летний ИТ-кэпминг True Tech Сamp получил серебряную награду в номинации EMPLOYER BRAND, посвященной формированию позитивного образа работодателя. В мероприятии приняли участие более 1700 специалистов, интересующихся современными технологиями. Программа включала в себя нетворк-активности, программирование роботов и сражения в код-битвах, заплывы в регате и йогу на сапах, фильмы в кинотеатре на воде и лекции от ведущих экспертов рынка.

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