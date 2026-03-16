1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Инна Маликова и «Новые Самоцветы» откроют юбилейный тур концертом в Истре

новые самоцветы - концерт в истре
Фото: сайт afisha.ru

21 марта в Молодёжном центре «Мир» в Истре состоится концерт Инны Маликовой и группы «Новые Самоцветы». Именно истринские зрители станут одними из первых, кто увидит программу юбилейного тура коллектива, который в этом году отмечает 20-летие на сцене.

Два десятилетия для современной эстрады — значительная дата. За это время «Новые Самоцветы» сумели не только сохранить узнаваемый стиль легендарного ансамбля, но и придать ему современное звучание. Неизменным остаётся главное правило коллектива — 100% живой звук, который уже давно стал визитной карточкой группы и символом уважения к слушателям.

На сцену в Истре выйдет сильный и любимый публикой состав:

  • Инна Маликова — бессменный лидер и вдохновитель коллектива, продолжательница лучших традиций отечественной эстрады;
  • Яна Дайнеко — яркая солистка с мощной энергетикой и узнаваемым голосом;
  • Александр Постоленко и Михаил Веселов — артисты, чья харизма и профессионализм давно полюбились поклонникам группы.

В концертной программе прозвучат песни, которые стали частью музыкальной истории нескольких поколений: «Всё, что в жизни есть у меня», «Белый снег», «Не забывай» и другие любимые хиты — в современных аранжировках и с новым сценическим звучанием. Зрителей также ждут новые композиции, которые группа представит в рамках юбилейного тура.

Особую атмосферу вечеру создаст сам зрительный зал: концерты «Новых Самоцветов» всегда собирают слушателей разных поколений — тех, кто вырос на этих песнях, и тех, кто открывает их сегодня. Когда артисты и публика поют вместе, концерт превращается в настоящий праздник живой музыки.

Кроме того, организаторы обещают особый сюрприз, который станет одним из главных моментов вечера.

Юбилейный концерт Инны Маликовой и «Новых Самоцветов» 21 марта в Молодёжном центре «Мир» обещает стать ярким музыкальным событием весны и подарить зрителям атмосферу тепла, ностальгии и настоящего живого звучания.

