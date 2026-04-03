«Инспектор Гаврилов» идет на повышение

Инспектор Гаврилов - комедия
Фото © START и СТС

Что теперь будет с отделением полиции Усть-Шахтинска, которое возглавлял доблестный начальник? Пока все, что мы знаем: в городе грядут выборы мэра. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный (Виктор Добронравов), в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном (Алексей Гуськов) — авторитетным вором в законе и, по совместительству, отцом Медного. Благодаря этому персонажу предыстория Саши Медного заиграет новыми красками. Почему они не общались все это время? Из-за чего Ворон вдруг вернулся в жизнь сына? И готов ли Медный помочь Ворону, даже если придется рискнуть жизнью?

Третий сезон комедийного хита «Инспектор Гаврилов» выходит этой весной. Режиссером сезона выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев («Фитнес», «Кузнецовы ТВ»). После комы у Медного начнется новая жизнь — он решит баллотироваться в мэры. В новом сезоне к Виктору Добронравову, Екатерине Стуловой, Денису Власенко и другим звездам присоединился Алексей Гуськов — он сыграет влиятельного криминального авторитета.

«Снежная королева» против «пельменного короля» или «Универ. 15 лет спустя»
Имя нового Героя России летчика Терехина увековечили в Музее Победы

Новое в рубрике