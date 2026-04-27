Инсталляция «You are on an island» в СПб вернулась на свое место в геосоциальном приложении Blink

Знаковая инсталляция «You are on an island» из Новой Голландии получила новую жизнь — теперь её можно увидеть в геосоциальном приложении Blink на прежнем месте. Команда сервиса добавила цифровую версию арт-объекта на 3D-карту Санкт-Петербурга, чтобы сохранить один из самых узнаваемых символов острова.

В апреле неоновую надпись демонтировали с крыши «Дома 12» — это связано с новыми требованиями закона о защите русского языка, согласно которым вывеска должна быть переведена. В Новой Голландии при этом подчеркнули, что объект вскоре появится в другом месте.

Пока офлайн-версия готовится к «переезду», Blink уже вернул её городу — в цифровом пространстве. Теперь наблюдая за друзьями на карте в Санкт-Петербурге, пользователи сервиса смогут увидеть вывеску на своем привычном месте.

«Эта надпись давно стала чем-то большим, чем просто арт-объект в рамках города. Для многих это один из визуальных символов Петербурга и важная его часть. Мы не готовы с ней прощаться, поэтому сохранили её в Blink. Пусть остаётся на карте, в городе и наших сердечках», — комментирует CMO сервиса Александр Щепилов.

Инсталляция художницы Алишии Эггерт появилась в Новой Голландии в 2019 году и за это время стала неотъемлемой частью городского ландшафта. По задумке автора, фраза You are (on) an island — «Ты остров» и «Ты на острове» — предлагает взглянуть на остров не только как на географическое пространство, но и как на метафору внутреннего состояния.

Для справки

Blink – крупное геосоциальное приложение для молодежи: 74% из которых — подростки и молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Сервис позволяет делиться локацией в реальном времени, делать «чекины», отправлять аудиостикеры, играть в мини-игры и находить новых друзей поблизости.