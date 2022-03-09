Институт БАЗА проведет семинар «Апостол Павел. Обоснование универсализма»

Отвечая на вызовы времени, Институт БАЗА проводит семинар «Апостол Павел. Обоснование универсализма».

Задача семинара сводится к выяснению оснований существования современного искусства в его чистоте, доведенной до априорности, когда на горизонте времени все отчетливее начинают маячить очертания Нового мира.

Ален Бадью в «Апостоле Павле. Обоснование универсализма» (1997) писал:

«Операция, которую демонстрирует нам Павел, состоит в том, чтобы четко отделить любой процесс истины от «культурной» историчности, в которой мнение намеревается растворить его. Заново осмыслить этот жест, распутать все его ходы, оживить его неповторимость и созидательную силу — все это, как я полагаю, необходимо современному миру».

Бадью в «Апостоле Павле» ставит вопрос о конкретной универсальности истины, в нашем случае искусства.

Имея в виду текст французского мыслителя как теоретическую рамку, БАЗА предлагает обсудить, может ли искусство сейчас стать условием порождения истины, способной пересобрать распавшийся мир.

Главный тезис семинара: учреждение нового основания, потенциально заряженного мощной энергией.

У Павла таким основанием была декларация: «Христос воскрес!» То есть смерть преодолена! Что в наших условиях станет такой декларацией?



В семинаре примут участие: Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов, Константин Бохоров и студенты института БАЗА.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.