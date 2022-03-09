Институт БАЗА проведет семинар «Апостол Павел. Обоснование универсализма»

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Отвечая на вызовы времени, Институт БАЗА проводит семинар «Апостол Павел. Обоснование универсализма».

Задача семинара сводится к выяснению оснований существования современного искусства в его чистоте, доведенной до априорности, когда на горизонте времени все отчетливее начинают маячить очертания Нового мира.
Ален Бадью в «Апостоле Павле. Обоснование универсализма» (1997) писал:

«Операция, которую демонстрирует нам Павел, состоит в том, чтобы четко отделить любой процесс истины от «культурной» историчности, в которой мнение намеревается растворить его. Заново осмыслить этот жест, распутать все его ходы, оживить его неповторимость и созидательную силу — все это, как я полагаю, необходимо современному миру».

Бадью в «Апостоле Павле» ставит вопрос о конкретной универсальности истины, в нашем случае искусства.

Имея в виду текст французского мыслителя как теоретическую рамку, БАЗА предлагает обсудить, может ли искусство сейчас стать условием порождения истины, способной пересобрать распавшийся мир.

Главный тезис семинара: учреждение нового основания, потенциально заряженного мощной энергией.

У Павла таким основанием была декларация: «Христос воскрес!» То есть смерть преодолена! Что в наших условиях станет такой декларацией?

В семинаре примут участие:  Анатолий Осмоловский,  Дмитрий Гутов,  Константин Бохоров и  студенты института БАЗА.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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