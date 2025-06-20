VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииИнститут развития интернета (АНО «ИРИ») провел презентацию на VII фестивале сериалов «Пилот»

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел презентацию на VII фестивале сериалов «Пилот»

editor
By editor
96
елена лапина
Елена Лапина. Фото © пресс-служба ИРИ

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел презентацию на VII фестивале сериалов «Пилот», который проходит в эти дни в Иваново. Генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина рассказала о популярных жанрах, тематиках и форматах у аудитории, а также про будущие проекты, которые выйдут при поддержке ИРИ в 2025-2026 гг.

Среди проектов, представленных на презентации: «Крутая перемена 2» о приключениях учителя-филолога только теперь в Узбекистане с Никитой Ефремовым в главной роли, продолжение детского детективного сериала «Любопытная Варвара 2» о юной сыщице, которая ведет расследования в Пятигорске, приключенческая остросюжетная драма «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести братьев Стругацких, музыкальная мелодрама «Москва слезам не верит. Все только начинается» об истории трех подруг, которые приезжают за любовью и счастьем в Москву, историческая драма «Князь Андрей» о становлении князя Андрея Боголюбского с Александром Голубевым в главной роли, остросюжетный шпионский детектив «Берлинская жара» о борьбе мировых разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии, документальный сериал «Народные художественные промыслы» об уникальных предметах быта, украшений и техниках разных народов России, документальный проект «Рак. На пороге открытия» о передовых и новейших методиках лечения онкологии, история об ученых, которым предстоит открыть тайну происхождения и исчезновения мамонтов, в анимационном сериале «Герои Арктики», проект «СВОи» про работу волонтерских организаций в Мариуполе весной 2022 г.

В конкурсе игровых сериалов этого года — исторический детектив «Дорогой Вилли» о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта, комедия «Чудо» о том, как лейтенант полиции внедряется в группу анонимных алкоголиков и пытается найти украденное сокровище, медицинская драма «Фулл Хаус» про становление молодого хирурга-трансплантолога в Заполярье.

В конкурсе документальных сериалов — проект о древнерусском искусстве через творчество великого иконописца «В поисках Андрея Рублева», истории о молодых деятелях искусства, которые меняют культурный ландшафт сегодня, в сериале «АРТ — это Я».

В программе «Самый ожидаемый сериал» традиционно будут представлены эксклюзивные материалы к новейшим сериальным проектам. Среди них — проект ИРИ — историческая драма «Князь Андрей» (Кинопоиск, Смотрим/Россия) о жизни великого правителя.

Открыла фестиваль «Пилот» историческая драма «Константинополь» (Иви/НТВ) о русских эмигрантах в начале 20-х годов XX века. Сериал представили генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина, заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин, режиссер проекта Сергей Чекалов, актеры Александр Устюгов и Сергей Марин.

Предыдущая статья
«Олдскул»: премьера тизер-трейлера нового сериала
Следующая статья
В 2025 году состоится сотое волонтерское мероприятие Школы Фонда — 2025 «Сохраняя наследие»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru