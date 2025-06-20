Институт развития интернета (АНО «ИРИ») провел презентацию на VII фестивале сериалов «Пилот», который проходит в эти дни в Иваново. Генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина рассказала о популярных жанрах, тематиках и форматах у аудитории, а также про будущие проекты, которые выйдут при поддержке ИРИ в 2025-2026 гг.

Среди проектов, представленных на презентации: «Крутая перемена 2» о приключениях учителя-филолога только теперь в Узбекистане с Никитой Ефремовым в главной роли, продолжение детского детективного сериала «Любопытная Варвара 2» о юной сыщице, которая ведет расследования в Пятигорске, приключенческая остросюжетная драма «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести братьев Стругацких, музыкальная мелодрама «Москва слезам не верит. Все только начинается» об истории трех подруг, которые приезжают за любовью и счастьем в Москву, историческая драма «Князь Андрей» о становлении князя Андрея Боголюбского с Александром Голубевым в главной роли, остросюжетный шпионский детектив «Берлинская жара» о борьбе мировых разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии, документальный сериал «Народные художественные промыслы» об уникальных предметах быта, украшений и техниках разных народов России, документальный проект «Рак. На пороге открытия» о передовых и новейших методиках лечения онкологии, история об ученых, которым предстоит открыть тайну происхождения и исчезновения мамонтов, в анимационном сериале «Герои Арктики», проект «СВОи» про работу волонтерских организаций в Мариуполе весной 2022 г.

В конкурсе игровых сериалов этого года — исторический детектив «Дорогой Вилли» о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта, комедия «Чудо» о том, как лейтенант полиции внедряется в группу анонимных алкоголиков и пытается найти украденное сокровище, медицинская драма «Фулл Хаус» про становление молодого хирурга-трансплантолога в Заполярье.

В конкурсе документальных сериалов — проект о древнерусском искусстве через творчество великого иконописца «В поисках Андрея Рублева», истории о молодых деятелях искусства, которые меняют культурный ландшафт сегодня, в сериале «АРТ — это Я».

В программе «Самый ожидаемый сериал» традиционно будут представлены эксклюзивные материалы к новейшим сериальным проектам. Среди них — проект ИРИ — историческая драма «Князь Андрей» (Кинопоиск, Смотрим/Россия) о жизни великого правителя.

Открыла фестиваль «Пилот» историческая драма «Константинополь» (Иви/НТВ) о русских эмигрантах в начале 20-х годов XX века. Сериал представили генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина, заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин, режиссер проекта Сергей Чекалов, актеры Александр Устюгов и Сергей Марин.