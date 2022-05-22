С 23 по 29 мая Институт звукового Дизайна проведет онлайн-марафон «Трудоустройство в индустрии звука». Завершится марафон 29 мая Днем открытых дверей, который также пройдет в онлайн-формате.

Ведущими стрима выступят куратора основных направлений годового курса Института.

Кураторы Института звукового дизайна – ведущие профессионалы индустрии, которые помогут вам сориентироваться на музыкальном и звуковом рынках!

Все стримы стартуют в 19.30.

Институт звукового дизайна — это:

первый в Восточной Европе факультет звукового дизайна (2013) и интерактивного звука (2016);

обучение у ведущих практиков индустрии: создателей звукового решения Disney Channel, Mercedes и Porschе, авторов музыки к трейлеру фильма «Годзилла 2» и создателей звука для легендарных Angry Birds, обладателей премий CLIO

Entertainment, EventS, TagLine, NYF Advertising Award;

Entertainment, EventS, TagLine, NYF Advertising Award; единственная в СНГ сертификация игрового движка WWise.

Институт приглашает всех, кто хочет профессионально заниматься саунд-дизайном, писать музыку для кино и рекламы, выпускать треки на крупных лейблах и создавать звуки компьютерных игр и приложений.

Обучение в Институте проходит по четырем направлениям: саунд-дизайн, музыка для аудиовизуальных медиа, геймаудио и интерактивный звук, музыкальный продакшн. Курсы подойдут как опытным специалистам, так и новичкам.

День открытых дверей пройдет онлайн в формате открытых вводных занятий. Кураторы Института презентуют свои авторские курсы: представят программу обучения и состав экспертов, расскажут о востребованности профессии и перспективах трудоустройства. Возможно задать интересующие вопросы и составить наиболее полную картину об обучении.

Институт готовит специалистов, способных выйти на профессиональный и конкурентный рынок. К концу обучения студент сможет представить будущим работодателям полноценное портфолио.

29 мая с 12.00 пройдет День открытых дверей. Информация о мероприятии и регистрация по ссылке.

Подробности по ранее предложенной ссылке.

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