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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Институт бизнеса и дизайна представил арт-объект на Московской неделе интерьера и дизайна

editor
By editor
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институт бизнеса и дизайна

Совместно с партнерами Институт B&D показал на стенде мебель, разработанную студентами II курса по техническому заданию мебельной фабрики MAPLEBOX. Зрители смогли увидеть весь процесс создания: от чертежа и прототипа до реальной модели мебели.

«Цель студентов данного направления – успешно реализовать и представить авторский дизайнерский проект на основе изучения эргономики, материаловедения, макетирования, конструирования, а также творчества дизайнеров-архитекторов. Особенно важно, что это реальный проект, разработанный по техническому заданию от MAPLEBOX. Студентам важно понимать, что получаемые ими сегодня знания обладают практической ценностью, и завтра они смогут их использовать на других проектах», – рассказал руководитель кафедры «Дизайн интерьера» Андрей Волков.

Помимо этого, на выставке был представлен арт-объект, реализованный брендом Tikkurila в сотрудничестве с Институтом B&D. «Наш арт-объект вдохновлен коллекцией цветов Tikkurila Inspiration 100, созданной двадцатью российскими дизайнерами. Образ стенда навеян колористическим веером и представляет собой калейдоскоп, где 100 разноцветных кубов выстроены по вертикали. Посетители заходили внутрь цилиндра и могли ощутить всю силу цвета», — отмечает представитель бренда.

Также, ведущие эксперты и преподаватели Института B&D приняли участие в деловой программе Недели.

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