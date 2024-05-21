Институт бизнеса и дизайна представил арт-объект на Московской неделе интерьера и дизайна

Совместно с партнерами Институт B&D показал на стенде мебель, разработанную студентами II курса по техническому заданию мебельной фабрики MAPLEBOX. Зрители смогли увидеть весь процесс создания: от чертежа и прототипа до реальной модели мебели.

«Цель студентов данного направления – успешно реализовать и представить авторский дизайнерский проект на основе изучения эргономики, материаловедения, макетирования, конструирования, а также творчества дизайнеров-архитекторов. Особенно важно, что это реальный проект, разработанный по техническому заданию от MAPLEBOX. Студентам важно понимать, что получаемые ими сегодня знания обладают практической ценностью, и завтра они смогут их использовать на других проектах», – рассказал руководитель кафедры «Дизайн интерьера» Андрей Волков.

Помимо этого, на выставке был представлен арт-объект, реализованный брендом Tikkurila в сотрудничестве с Институтом B&D. «Наш арт-объект вдохновлен коллекцией цветов Tikkurila Inspiration 100, созданной двадцатью российскими дизайнерами. Образ стенда навеян колористическим веером и представляет собой калейдоскоп, где 100 разноцветных кубов выстроены по вертикали. Посетители заходили внутрь цилиндра и могли ощутить всю силу цвета», — отмечает представитель бренда.

Также, ведущие эксперты и преподаватели Института B&D приняли участие в деловой программе Недели.