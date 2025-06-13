Инструменты военврача представили на выставке ко Дню медицинского работника в Музее Победы

11 июня в Музее Победы откроется обновленная выставка «Семейные реликвии», приуроченная ко Дню медицинского работника. В витрине будут представлены инструменты военврача Сигизмунда Островского.

«В 1915 году Сигизмунд Островский был призван в царскую армию, где окончил одногодичные курсы ротных фельдшеров. С 1917 по 1924 год находился на службе в рядах Красной армии. После демобилизации окончил Московский медицинский техникум. В 1928-1930-х годах проходил службу в пограничных войсках на Памире, принимал участие в борьбе с басмачеством. В 1939 году окончил Военно-медицинскую академию РККА имени С.М. Кирова в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны был направлен в 221-й стрелковый полк 61-й стрелковой дивизии в должности врача. В августе 1941 года его корпус оказался в окружении. Он погиб в том же месяце в Гомельской области», – рассказали в Музее Победы.

В мини-экспозиции можно будет увидеть лобный рефлектор, стетоскоп, зонд, шпатель и другие предметы, использовавшиеся в медицинской практике 1930-1940-х годов. Выставку дополнят архивные фотографии. Все реликвии были переданы в фонды Музея Победы сыном Сигизмунда Островского Владимиром.