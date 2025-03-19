Интеллектуальная игра в Noôdome с Максимом Поташёвым собрала рекордную сумму в поддержку «Большой Перемены»

15 марта в сообществе Noôdome прошла пятая благотворительная интеллектуальная игра с обладателем «Бриллиантовой совы» и четырёх «Хрустальных сов», магистром Максимом Поташёвым. Это событие не только объединило любителей интеллектуальных игр, но и позволило собрать рекордные 5 210 000 рублей в пользу фонда помощи сиротам «Большая Перемена». Эти средства позволят провести 6 469 образовательных занятий и кураторских консультаций для студентов фонда.

Более 100 человек – друзья, партнёры, доноры фонда и участники сообщества Noôdome – встретились в этот вечер, чтобы в формате увлекательного мозгового штурма побороться за победу. Вместе с известными игроками за столами были основатель фонда «Большая Перемена» Ирина Рязанова, генеральный директор Национального ISG Альянса, амбассадор Noôdome и фонда Андрей Шаронов, попечители фонда – директор по аренде «Миллхаус», участница Noôdome, Елена Малиновская, и управляющий партнер JET24 Павел Захаров.

«Я стараюсь поддерживать благотворительные инициативы, для меня это важно и ценно, – отмечает Максим Поташёв. – На таких мероприятиях мы не просто собираем средства на добрые дела, но и дарим людям удовольствие. Я рад, что могу внести вклад в работу «Большой Перемены» и поддержать ее студентов».

Зрители с интересом следили за игрой девяти команд и поддерживали лидеров. Особую атмосферу вечера подчеркнули слова председателя попечительского совета фонда Елены Малиновской:

«Наши интеллектуальные игры с Максимом Поташёвым не только помогают привлечь средства в фонд, но главное – показывают, что благотворительность может быть красивой, весёлой и даже азартной».

«Для Noôdome благотворительность – это не просто помощь, а важная ценность и основа сообщества. Мы верим, что совместные интеллектуальные инициативы, такие как благотворительная игра, не только помогают тем, кто в этом нуждается, но и объединяют людей вокруг важных ценностей, создавая прочные связи. Мы рады, что смогли внести вклад в поддержку фонда «Большая Перемена» и благодарим каждого, кто стал частью этого вечера. Такой формат стал доброй традицией для нашего сообщества, и мы рады, что благотворительность становится нормой», – отметила Анна Васильева, директор управления по развитию сообщества Noôdome.

Основатель «Большой Перемены» Ирина Рязанова отметила значимость мероприятия для поддержки образовательных программ фонда:

«На этой благотворительной игре мы собрали рекордную сумму, которая поможет нашим студентам получить знания и поддержку. Гости мероприятия уходили с чувством радости, энтузиазмом и благодарностью за возможность внести свой вклад в такое важное дело».

Благотворительные интеллектуальные вечера стали доброй традицией, они объединяют людей, которые хотят помогать.