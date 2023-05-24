В рамках программы XXVIII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХМОСКВА» 25 мая 2023 пройдёт интеллектуальное ток-шоу «Уберизация развития территорий. От монополии к плюрализму городских решений».

Эксперты из 11 компаний разных отраслей, объединившиеся в Урбан Альянс, расскажут простыми словами о сложном. Чем рынок городского консалтинга отличается от продуктового развала? Что продаётся на маркет-плейсах для городов? Почему москвичи не улыбаются соседям? Как так случилось, что слово «урбанистика» стала ругательным? Спикеры обсудят все самые актуальные новости в области урбанистики, консалтинга и не только.

«Любое благоустройство начинается с транспорта, с ним связаны и экология, и комфорт жителей. Чтобы город стал удобнее, необходимо системно развивать инфраструктуру, проявлять внимание к запросам общества и идти на диалог. Как организовать потоки движения? Какие решения делают город безопасным? Ограничивать ли использование электросамокатов? На сессии 25 мая мы затронем много животрепещущих вопросов», – отметила участник Урбан Альянса, эксперт по транспортному планированию и управляющий партнёр компании «STEP. Транспортные решения» Алина Бисембаева.

Когда? 25 мая 2023 года.

Где? Москва, Гостиный двор, зал «Амфитеатр».

Начало в 19.30.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.