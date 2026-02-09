Оплата публикаций

Интерактивная экспозиция достижений металлургов и энергетиков Красноярского края перешла в онлайн-формат

алюмиевая выставка
Фото: пресс-служба Алюминиевой Ассоциации

Объединенный стенд компаний РУСАЛ и Эн+, открытый в филиале Национального центра «Россия» в Красноярске, теперь можно увидеть на сайте Алюминиевой Ассоциации России.

Итогом творческой коллаборации стала веб-страничка, куда могут зайти все желающие за интересной, а главное полезной информацией про алюминий и объекты, выполненные из легкого, прочного и экологичного металла.

«Открытие филиала Национального центра «Россия» в Красноярске — важное событие, позволяющее продемонстрировать богатый потенциал края. Для нас Красноярск имеет особое значение – это «алюминиевая столица» отрасли, и мы рады возможности представить вместе с компаниями РУСАЛ и ЭН+ веб-проект «Все, к чему мы прикасаемся, становится будущим». Отечественная алюминиевая промышленность обладает неиссякаемым потенциалом и инженерной мощью – в этом может убедиться каждый посетитель центра «Россия» в Красноярске, а теперь и в интернете», — отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Игорь Игнашов.

Для тех, у кого еще нет возможности посетить ознакомительную экскурсию – посещение онлайн-странички на сайте Ассоциации — хорошая возможность поближе познакомиться с работой компании.

У посетителей, которые планируют попасть на выставку оффлайн, есть возможность изучить историю и географию РУСАЛа и Эн+, увидеть визуальное воплощение искусственного интеллекта и «примерить» на себя профессии будущего. Например – ученого-металлурга или инженера-энергетика.

В Красноярском крае представлен весь цикл производства алюминия — от добычи нефелиновой руды и получения глинозёма до выпуска готовой продукции, включая строительство алюминиевых мостов. Здесь же расположен уникальный инженерный центр РУСАЛа, где более 500 сотрудников ежедневно работают над созданием и апробацией самых передовых технологий. Среди них — инертный анод, который помогает сделать производство алюминия более экологичным.

Стенд задуман как долгосрочный просветительский проект, точка притяжения жителей и гостей Красноярска разных возрастов, особенно – молодёжи. Он служит центром профориентации молодого поколения, его знакомства с профессиями будущего.

