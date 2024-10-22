Интерактивные экспонаты и искусство в Москве. Новые решения для музеев в эпоху цифровизации

Миры Сальвадора Дали, 2024 © Художники Творческой мастерской NESNOVA™ для АртМосковии © VIPART24.RU

Мир стремительно меняется, и музеи, хранители нашего культурного наследия, не могут оставаться в стороне. Цифровые технологии проникают в каждую сферу жизни, и музеи с уверенностью шагают в эту новую эпоху. Цифровизация музеев — это не просто модный тренд, а необходимость, которая открывает невероятные возможности для сохранения, исследования и популяризации искусства. О роли современных технологий на службе у хранителей мировой культуры рассказал Владимир Розин, генеральный директор IT группы ОТКРЫТИЕ.

Интерактивные экспонаты: новый язык искусства

Интерактивный экспонат — это не просто предмет, который можно потрогать или покрутить. Это новая форма искусства, где технологии и творчество сливаются в единое целое. Виртуальная реальность, дополненная реальность, сенсорные экраны, мультимедийные инсталляции — все это инструменты, которые помогают создать погружающий и взаимодействующий опыт.

Благодаря интерактивным экспонатам, музей превращается в живую, дышащую площадку, где посетитель не просто наблюдает, а исследует, открывает для себя новые грани искусства и истории.

Интерактивные экспонаты меняют сам подход к познанию искусства. Посетитель не просто смотрит на предмет, а взаимодействует с ним, создавая свою собственную интерпретацию. Виртуальные гиды рассказывают увлекательные истории, сенсорные экраны позволяют узнать о предмете все до мелочей, а виртуальная реальность переносит в другую эпоху, позволяя увидеть мир глазами героя или почувствовать атмосферу события.

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью современного музея. Интерактивность превращается в ключевой элемент, а традиционные формы представления искусства уступают место новым, более динамичным и занимательным.

Цифровизация культуры: новые возможности для музеев

Цифровизация не стоит на месте, и музеи активно используют ее преимущества, чтобы привлечь новых посетителей, расширить свою аудиторию и сохранить актуальность в современном мире.

Сегодня можно выделить три основных тренда во внедрении технологий в культурную сферу:

VR и AR технологии. Они открывают невероятные возможности для музеев. VR позволяет создать полностью виртуальную копию экспозиции, давая возможность «посетить» музей из любой точки мира. AR накладывает цифровую информацию на реальный мир, обогащая опыт посещения дополнительными деталями и историями. QR-коды. Современные мобильные приложения превращаются в умных гидов, рассказывающих о предметах искусства, истории музея и экспозиции. Внедрение QR-кодов повышает ценность приложений, предоставляя быстрый доступ к дополнительной информации, аудиогидам и видеоматериалам. Искусственный интеллект. Он помогает создавать персонализированные экскурсии, анализируя интересы посетителей и предлагая им информацию, которая им действительно интересна. Например, в итальянских музеях ИИ анализирует предпочтения людей по выражению их лиц при просмотре картин. Это помогает составлять более удачные выставки и дает богатую пищу для будущей работы.

Интерактивные решения в российских музеях

Государственный исторический музей активно использует VR технологии, благодаря которым предлагает посетителям погрузиться в атмосферу исторических событий, посетить виртуальные экскурсии и осмотреть древние предметы с новых точек зрения. Например, в 2022 году Государственный исторический музей предложил посетителям документальный VR-квест «Крузенштерн. Кругосветка «Надежды»», чтобы в игровой форме познакомить с историей России и российского флота, международной географией и культурологией.

А в рамках проекта «Московская коллекция» в московских музеях устанавливаются интерактивные экраны. Они позволяют зрителям взаимодействовать с экспонатами, получать дополнительную информацию и даже создавать собственные произведения искусства.

Своими экспериментальными проектами и интерактивными художественными инсталляциями известен музей «Гараж». Он был одним из первых музеев, внедряющих технологии. Посетители могут взаимодействовать с инсталляциями, изменяя их форму и содержание, что делает посещение музея более активным и интересным.

Современные технологии пришли не только в московские музеи. Отличный пример использования современных мультимедийных решений для погружения в историческую атмосферу — музей-диорама в Воронеже. Проекторы, звуковое оборудование, 3D-модели и интерактивные элементы создают реалистичный опыт посещения диорамы, привлекая внимание широкой аудитории.

Например, если навести специальный «фонарик» на макет-карту города, можно увидеть его таким, каким он был в 1943 году.

Влияние интерактивных экспонатов на посетителей

Интерактивные экспонаты делают музей более доступным и интересным, позволяя глубоко погрузиться в историю и ощутить яркие эмоции от творчества. VR и AR технологии дают посетителям возможность почувствовать себя в другой эпохе, увидеть мир глазами героя или ощутить атмосферу события. Это усиливает эмоциональную связь с искусством.

Новые технологии меняют отношение к искусству. Поскольку интерактивные экспонаты позволяют посетителям не просто смотреть, а участвовать в процессе познания, вовлеченность посетителя выставки растет. Он может самостоятельно исследовать предметы, создавать собственные интерпретации и углубиться в детали искусства. Это позволяет лучше понять и запомнить информацию.

Кроме того, интерактивные экспонаты — это именно то, что привлекает сегодняшних подростков и молодых людей. Они привыкли к динамичному цифровому миру, где все взаимосвязано и доступно в режиме онлайн. Появление новых технологий позволяет музею привлекать широкую аудиторию, формировать в глазах молодых посетителей образ современного, актуального пространства, а не скучного памятника прошлого.

Трансформация музеев может быть одной из причин, по которой сегодня главные их посетители — люди 25–34 лет.

Проблемы и вызовы цифровизации в музеях

Цифровизация музеев — это сложный процесс, который сопряжен с рядом вызовов и проблем. Одна из главных задач — это необходимость обновления технического оборудования, что требует серьезных вложений. При этом в опросе Лаборатории управления культурой и туризмом НИУ ВШЭ более 70% респондентов назвали главным барьером для цифровизации именно нехватку финансирования.

Вторая значимая проблема — недостаток квалифицированных кадров. С этим столкнулись почти 60% респондентов исследования. Сотрудники музея должны быть готовы к работе с новыми технологиями. Им необходимо пройти обучение и освоить новые инструменты, чтобы эффективно использовать интерактивные экспонаты и создавать увлекательный опыт для посетителей.

Кроме того, использование цифровых технологий в искусстве поднимает ряд вопросов о соблюдении авторских прав и этики. Важно учитывать все правовые нормы и придерживаться высоких этических стандартов, чтобы не нарушать авторские права и не использовать технологии в неэтичных целях.

Не менее важно искать баланс между современными технологиями и аутентичностью музея. Цифровизация не должна затмевать традиционное искусство. Необходимо сохранить историческую ценность предметов и создать гармоничное сочетание традиционного и современного в музейном пространстве.

Будущее интерактивных экспонатов: прогнозы и перспективы

Мир цифровых технологий будет продолжать развиваться и влиять на искусство и музеи. Интерактивные экспонаты — это не просто тренд, а новый этап в эволюции музейного опыта. Барьеры и вызовы, которые тормозят цифровизацию культурной сферы, преодолимы: как со стороны самих музеев, так и благодаря поддержке государства, крупного бизнеса из других отраслей.

Например, компания «Северсталь» совместно с «Мобиус Технологии» и «Северсталь-инфоком» поддерживает программу «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера». Эта инициатива направлена на развитие проектов музеев в северных регионах, и одно из направлений — цифровизация отрасли.

Совершенствование технологий и повышение их доступности будут стимулировать появление новых форм интерактивного искусства: сейчас это мультимедийные инсталляции, VR/AR игры, искусственный интеллект, создающий уникальные произведения. В будущем интерактивное искусство будет становиться еще более сложным и увлекательным, расширяя границы творчества и предлагая посетителям невероятные ощущения.

Музеи будут играть ключевую роль в цифровом прогрессе, становясь не просто хранителями наследия, а площадками для образования, исследований и творчества. Они будут создавать новые программы, используя цифровые технологии для расширения знаний и увлекая посетителей в мир искусства и истории.

Будущее за гармоничным сочетанием традиционного и цифрового в музейном пространстве. Интерактивные экспонаты могут обогатить опыт посещения музея, не затмевая саму ценность предметов искусства. Главное — создать такую атмосферу, где технологии служат искусству, а не заменяют его.