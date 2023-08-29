Интерактивный спектакль-променад «Сказки Океании» представят в ТРЦ «Океания»

9 сентября в ТРЦ «Океания» состоится премьера интерактивного спектакля-променада «Сказки Океании». Это спектакль о взаимной поддержке, дружбе и доме, полный юмора и добрых смыслов. На трех этажах торгового центра зрители смогут прогуляться по любимым местам Русалочки Океании, познакомиться с ее друзьями и стать непосредственными участниками ее приключений.

Сегодня все больше новостей о том, что AI совсем скоро заменит на многих позициях деятельность людей. Именно на эту тему, актуальную в сегодняшних реалиях, команда ТРЦ «ОКЕАНИЯ» решила поразмышлять, создав с помощью искусственного интеллекта и команды 3D дизайнеров собственного персонажа – «лицо» бренда – Русалочку Океанию, а также запустив театрализованный проект «Сказки Океании» в ТРЦ. Проект создан в коллаборации с Творческим объединением 9. Он призван на своем примере показать, что именно взаимодействие и плотное сотрудничество человека и искусственного интеллекта позволяет сделать прорыв и открыть что-то новое в привычных процессах, а в сфере развлечений дать еще больше эмоций потребителям.

Спектакль пройдет в формате променада. Показы продлятся до 24 сентября включительно. Зрители перемещаются по разным этажам торгового центра, где расположены сцены спектакля. Максимально интерактивный и вовлекающий формат понравится и взрослым, и детям.

«Мы выбрали Русалочку в качестве персонажа ТРЦ и назвали ее Океания. Ее образ, воплощенный искусственным интеллектом в жизнь, это собирательный образ москвичек - посетительниц ТРЦ, которые приходят в торговый центр за покупками или же просто встретиться с друзьями, гуляют, проводят свой досуг. Мы провели этот эксперимент, чтобы показать, как органично могут взаимодействовать технологии и человек, создавая при этом удивительное новое и интересное. Наша Русалочка появляется в рекламных макетах, становится реальной в 3D –кубе и, наконец, «оживает» в спектакле, который пройдет прямо в стенах торгового центра. Добрый, веселый и очень музыкальный спектакль, наполненный интерактивом и юмором, а также яркими костюмами и декорациями, не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Мы приглашаем всех познакомиться с нашей Русалкой и на спектакль в ТРЦ Океания с 9 сентября по 24 сентября», - поделилась Елена Кокеладзе, автор идеи и главный эксперт по мероприятиям и рекламе ТПС Недвижимость.

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