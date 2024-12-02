РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUИнтерес к произведениям номинантов премии «Большая книга» в 2024 году вырос в...

Интерес к произведениям номинантов премии «Большая книга» в 2024 году вырос в полтора раза

editor
By editor
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Внимание! АртМосковия!

В преддверии «Большой книги» аналитики сети «Читай-город» обратили внимание на рост интереса читателей к произведениям номинантов премии год к году. Если в 2023 было продано свыше 13 тысяч книг из короткого списка, то в 2024 продажи в штуках выросли на 61%.

Люди голосуют рублем

Результаты продаж в «Читай-городе» подтверждают итоги премии уже не первый год. Так, в 2022 году победитель «Большой книги» Павел Басинский с книгой «Подлинная жизнь Анны Карениной» и роман «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной (победитель в номинации «Выбор читателей») стали самыми продаваемыми среди номинантов по итогам года. А в 2023 первое место по продажам у победителя премии романа «Чагин» Евгения Водолазкина.

Абсолютным лидером продаж списка шорт-листа 2024 года среди номинантов «Большой книги» стал сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди» – с января по ноябрь 2024 года в сети «Читай-город» было куплено более 10 тысяч экземпляров. Книга стала самой популярной в разделе «Современная отечественная проза» в сети «Читай-город» за январь-ноябрь 2024 года. Примечательно, что на книжном фестивале «Красная площадь» 2024 года эта книга также стала лидером продаж павильона художественной литературы.

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