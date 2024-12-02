Интерес к произведениям номинантов премии «Большая книга» в 2024 году вырос в полтора раза

В преддверии «Большой книги» аналитики сети «Читай-город» обратили внимание на рост интереса читателей к произведениям номинантов премии год к году. Если в 2023 было продано свыше 13 тысяч книг из короткого списка, то в 2024 продажи в штуках выросли на 61%.

Люди голосуют рублем

Результаты продаж в «Читай-городе» подтверждают итоги премии уже не первый год. Так, в 2022 году победитель «Большой книги» Павел Басинский с книгой «Подлинная жизнь Анны Карениной» и роман «Эшелон на Самарканд» Гузели Яхиной (победитель в номинации «Выбор читателей») стали самыми продаваемыми среди номинантов по итогам года. А в 2023 первое место по продажам у победителя премии романа «Чагин» Евгения Водолазкина.

Абсолютным лидером продаж списка шорт-листа 2024 года среди номинантов «Большой книги» стал сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди» – с января по ноябрь 2024 года в сети «Читай-город» было куплено более 10 тысяч экземпляров. Книга стала самой популярной в разделе «Современная отечественная проза» в сети «Читай-город» за январь-ноябрь 2024 года. Примечательно, что на книжном фестивале «Красная площадь» 2024 года эта книга также стала лидером продаж павильона художественной литературы.