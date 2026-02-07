Оплата публикаций

Интерес россиян к книгам о современной науке вырос на 41%

В преддверии Дня российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля, книжный сервис Литрес проанализировал спрос на нон-фикшн литературу о современной науке. По итогам 2025 года выручка (по всем моделям монетизации) с продаж книг по теме выросла на 41% по сравнению с 2024 годом.

В топ-10 наиболее популярных книг в этой категории шесть позиций заняли произведения российских авторов. Рейтинг возглавляют электронная и аудиоверсия книги британского физика-теоретика, космолога и астрофизика Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы». Самой продаваемой среди российских авторов за этот период стала книга физика-ядерщика из МГУ Катрины Арье «Есть ли реальность за вашей спиной? О квантовой физике простым языком». Она — на третьем месте общего топ-10. На четвертом месте — ее аудиоверсия.

На пятой строчке — исследование «Искусственный интеллект в России. Технологии и рынки», подготовленное коллективом авторов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Далее расположилась аудиокнига кандидата биологических наук Александра Панчина «Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей», а также электронная версия этого издания. На восьмом месте — книга американского физика-теоретика Митио Каку «Гиперпространство: научная одиссея через параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение». На девятом — «Астрофизика. Троицкий вариант» астрофизика и доктора наук Бориса Штерна и физика-теоретика Валерия Рубакова. Замыкает десятку работа американского научного философа Майкла Стревенса «Машина знаний. Как неразумные идеи создали современную науку».

Кроме того, Литрес фиксирует рост спроса на литературу смежных тематик — к книгам о советской науке (46%) и об инженерно-технических науках (37%).

