«Интерпретация сна» – художник-коллажист Кирилл Кулак представляет новую выставку

Художник-коллажист Кирилл Кулак представляет новую выставку «Интерпретация сна», которая открывается 27 мая в Paula Coffee. Проект, основанный на коллажной аппликации, отсылает к сознательному и бессознательному миру Карла Юнга.

Выставка состоит из работ художника, выполненных в технике коллажа на чертежной бумаге и входящих в цикл «Cны» (2022-2023). Главные смысловые оппозиции проекта – сознательная и бессознательная жизнь души – рождают новое восприятие знакомых ситуаций.

Сон – это далеко не колыбельная песня для внутреннего мира человек. Сон – это смена одной рабочей смены сознания на другую.

Карл Густав Юнг считал, сновидения средством наладить связь между сознанием и подсознанием и видел в сновидении функцию компенсации позиции эго. Также он выделял «большие» сновидения, то есть сны, сопряженные с чувством восторга и ужаса. В этих сновидениях Юнг видел высшее духовное руководство, которое исходит из центра человеческого бытия – Самости.

Работы Кирилла Кулака погружают зрителей в мир сновидений, где образы подвергаются деконструкции и остаются на грани между узнаваемым и неузнаваемым.