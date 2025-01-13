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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Интерпретация сна» – художник-коллажист Кирилл Кулак представляет новую выставку

editor
By editor
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Художник-коллажист Кирилл Кулак представляет новую выставку «Интерпретация сна», которая открывается 27 мая в Paula Coffee. Проект, основанный на коллажной аппликации, отсылает к сознательному и бессознательному миру Карла Юнга.

Выставка состоит из работ художника, выполненных в технике коллажа на чертежной бумаге и входящих в цикл «Cны» (2022-2023). Главные смысловые оппозиции проекта – сознательная и бессознательная жизнь души – рождают новое восприятие знакомых ситуаций.

Сон – это далеко не колыбельная песня для внутреннего мира человек. Сон – это смена одной рабочей смены сознания на другую.

Карл Густав Юнг считал, сновидения средством наладить связь между сознанием и подсознанием и видел в сновидении функцию компенсации позиции эго. Также он выделял «большие» сновидения, то есть сны, сопряженные с чувством восторга и ужаса. В этих сновидениях Юнг видел высшее духовное руководство, которое исходит из центра человеческого бытия – Самости.

Работы Кирилла Кулака погружают зрителей в мир сновидений, где образы подвергаются деконструкции и остаются на грани между узнаваемым и неузнаваемым.

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